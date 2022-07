Atp Challenger 80 Cordenons, atteso debutto per il pordenonese Bonadio

CORDENONS – E’ un main draw sempre più ricco quello della 19° edizione dell’Atp Challenger 80 di Cordenons, ai nomi già noti di Laslo Djere, Marco Cecchinato, Juan Manuel Cerundolo, Giulio Zeppieri e Riccardo Bonadio, idolo di casa che sta vivendo un’annata foriera di ottimi risultati, si è aggiunto in queste ore anche il lettone Ernest Gulbis, che entrerà in tabellone grazie allo special exempt, dal momento che è giunto in finale al Challenger di Zugo in Svizzera.

Gulbis vanta un passato da top ten nel ranking Atp, conquistato nel giugno del 2014, in concomitanza con la semifinale raggiunta al Roland Garros battendo un certo Roger Federer. Il lettone è un personaggio trasversale non solo nel panorama tennistico ed è di gran lunga uno degli sportivi più popolari del suo paese. Nutrita la pattuglia degli azzurri: sono già in 11 quelli presenti in tabellone al quale potrebbero aggiungersene altri provenienti dalle qualificazioni.

Nel frattempo hanno preso il via gli incontri del primo turno del tabellone di qualificazione, il 20enne triestino Giacomo Dambrosi, al rientro nelle competizioni dopo un problema fisico di lunga data, ha piegato la resistenza del brasiliano Boscardin Dias, dopo circa 2 ore e 30 minuti di gioco, mostrando a tratti un tennis esplosivo che ha infiammato la clac giunta da Trieste per sostenere il proprio beniamino.

Dambrosi, allievo di Mosè Navarra ex direttore tecnico dell’Eurosporting e attuale tecnico della Federtennis, si giocherà l’ingresso nel main draw contro un altro brasiliano Oscar Gutierrez. Buona prestazione anche per Enrico Dalla Valle che regola con un doppio 6-4 l’ucraino Kravchenko. Nulla da fare per il giovane Angelo Rossi, wild card concessa dall’organizzazione, che non può nulla contro lo strapotere del norvegese Viktor Durasovic.

Lunedí 1 agosto, a partire dalle 10, si completeranno gli incontri di qualificazione che decreteranno l’ingresso in tabellone di 6 giocatori. Nel pomeriggio alle 15 partiranno le prime 4 sfide del tabellone principale, con l’atteso debutto dell’idolo di casa Riccardo Bonadio, attuale n.190 del ranking Atp, opposto al francese Alexandre Muller, numero 149 della classifica mondiale, nel programma serale non prima delle 19:30. In campo anche Juan Manuel Cerundolo, numero 2 del seeding friulano, che se la vedrà con la wildcard azzurra Gian Marco Ferrari, non prima delle 17:30

RISULTATI PRIMO TURNO QUALIFICAZIONE:

G.DAMBROSI (ITA) (WC) – P.BOSCARDIN DIAS (BRA) 7-5 4-6 6-2

A.CHEPELEV – J.MRIDHA (SWE) 6-4 6-0

O.J. GUTIERREZ (BRA) – J.MRIDHA (SWE) 6-2 6-3

DALLA VALLE (ITA) – G.KRAVCHENKO (UKR) 6-4 6-4

J.DOMINGUES (POR) – M.MAZZA (ITA) 6-1 6-2

N.MORENO DE ALBORAN (USA) – F.TABACCO (ITA) 6-2 6-4

M.COPIL (ROU) – A.BASSO (ITA) 6-3 6-7 6-4

V.DURASOVIC (NOR) – A.ROSSI (ITA) 6-1 6-1

K.COPPEJANS (BEL) – M.SABANOV (SRB) 6-4 6-2

M.BELLUCCI (ITA) – R.BALZERANI (ITA) 6-2 6-2

S.VINCENT RUGGERI (ITA) – A.JECAN (ROU) 6-4 7-5

M.ZUKAS (ARG) – A.BALESTRIERI 6-0 6-0