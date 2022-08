Atp Challenger 80 Internazionali Fvg, Bellucci-Vavassori derby italiano nei quarti

CORDENONS – Giornata riservata al completamento del secondo turno nella 19° edizione dell’Atp Challenger 80 di Cordenons.

Non smette di stupire Mattia Bellucci, il 21enne varesino non dà scampo al bosniaco Damir Dzhumur ex top 25 della classifica mondiale Atp, dominato con un netto 6-1 6-2. L’allievo di Fabio Chiappini ha letteralmente annichilito l’avversario, giocando un match perfetto condito da palle corte e pallonetti da applausi, che hanno esaltato il pubblico presente sul Serena Wines 2 nonostante la canicola estiva e mandato in tilt il veterano bosniaco. Per Bellucci è il primo quarto di finale conquistato nel circuito cadetto.

Venerdì 5 agosto, andrà così in scena nei quarti di finale un derby azzurro con il 27enne torinese Andrea Vavassori che ha piegato la resistenza del qualificato portoghese Joao Domingues con un doppio 7-6 7-6. “Wave” seguito da coach Fabio Della Tommasina, è partito molto contratto nei primi games dell’incontro cedendo per due volte il servizio. L’azzurro ha avuto però il merito di non mollare e dopo aver agganciato l’avversario sul 3-3, ha iniziato a giocare un match da perfetto doppista e dopo aver salvato due set point per il portoghese, si è issato al tie-break recuperando sotto 3-0, per poi chiudere 8-6.

Nel secondo parziale Vavassori è salito 3-1, ma è incappato in un passaggio a vuoto che ha permesso a Domingues di risalire sul 4-4. Il torinese è stato freddo nell’annullare un set point in svantaggio per 6-5 e una volta approdato nuovamente al tie-break, dopo un medical timeout per un risentimento muscolare, ha ingranato le marce alte chiudendo l’incontro senza più tremare. Vavassori potrà così entrare nelle qualificazioni degli Us Open che si disputano a fine agosto.

Centra il piazzamento nei quarti di finale il cinese Zhizhen Zhang che ribalta un match che sembrava stregato contro il serbo Nikola Milojevic, battuto con il punteggio di 5-7 6-3 6-3. Zhang dopo un inizio caratterizzato da molti errori gratuiti, ha messo in campo il suo tennis potente e per il serbo non c’è stato più nulla da fare. Un momento d’oro per il cinese in terra friulana dopo la finale raggiunta a Trieste poche settimane fa.

Continua la favola di Andrey Chepelev, lucky loser n.373 Atp, che partito dalle qualificazioni ha sconfitto in tre 3-6 6-3 6-4 il croato Nino Serdarusic, in una sfida molto muscolare con scambi sostenuti da fondocampo e parecchi errori gratuiti. Per il 24enne Chepelev è il primo quarto di finale a livello Challenger, un traguardo del tutto inatteso alla vigilia del torneo.

La presenza di Dustin Brown in coppia con Andrea Vavassori, costretto agli straordinari, ha catalizzato l’interesse del pubblico del centrale per il match che gli ha visti opposti al rumeno Marius Copil e al brasiliano Fernando Romboli. Una partita a tratti esaltante dove si sono viste alcune perle tennistiche soprattutto nel match tie-break conclusivo, vinto dal binomio italo-giamaicano, accolto da un tripudio sull’ultima risposta vincente di Brown.

In serata Ernests Gulbis deve cedere il passo al francese Alexander Muller, unica testa di serie rimasta in tabellone. Sul punteggio di 6-3 2-0 in favore del transalpino, il lettone è stato costretto al ritiro per un guaio a una gamba, quando già la partita sembrava però essere indirizzata in casa Francia.

Venerdì 5 agosto dalle 14:30 si svolgeranno i quarti di finale che vedranno impegnati ben 4 giocatori italiani: Arnaldi, Bellucci, Pellegrino, Vavassori.

In concomitanza con le fasi finali del Torneo l’ingresso alle tribune del Campo Centrale sarà possibile attraverso l’acquisto di biglietti al costo di 5 euro per le singole giornate di venerdì 5, sabato 6 e domenica 7 agosto, oppure può essere prenotato in prevendita online al prezzo di 6,10 euro.

Da venerdì 5 agosto a domenica 7 agosto, in concomitanza con l’Atp Challenger, si svolgerà la 3° edizione delle “Le Mie Ruote Sono Gambe”, gli sport paralimpici in vetrina tennis, padel, rugby. Apertura alle 18 di domani con la presentazione dell’iniziativa, cui seguirà alle 18:30: “La disabilità va veloce” confronto tra due piloti campioni di turismo – classe 4 – ATCC – scuderia Race Ability) e Fabrizio Martinis (pluricampione nazionale ed internazionale di Rally – Scuderia MRC) con esposizione di auto da gara.

RISULTATI SECONDO TURNO TABELLONE SINGOLARE:

[Alt] A. Vavassori (ITA) – [Q] J. Domingues (POR) 7-6 (6) 7-6 (1)

[LL] A. Chepelev – N.Serdarusic (CRO) 3-6 6-3 6-4

[7] A. Muller (FRA) – [SE] E. Gulbis (LAT) 6-3 2-0 Rit.

[Q] M. Bellucci (ITA) – D. Dzumhur (BIH) 6-1 6-2

Z. Zhang (CHN) vs N. Milojevic (SRB) 5-7 6-3 6-3