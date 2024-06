Brass Festival, 6 appuntamenti musicali a Villa Correr Dolfin

PORCIA – Al via il Brass Festival, rassegna che vedrà la realizzazione di sei appuntamenti musicali dedicati agli ottoni, con nomi di fama internazionale, organizzata dall’Associazione Amici della Musica “Salvador Gandino”, in collaborazione con il Concorso “Città di Porcia”.

Il repertorio degli ensemble di ottoni è molto vario: spazia dalla musica antica fino alla letteratura moderna, passando per autori contemporanei. Si utilizzano brani appositamente scritti per quintetto di ottoni, oltre a trascrizioni di grandi composizioni classiche, blues e musiche da film.

Tutti i concerti si terranno in Villa Correr Dolfin a Porcia, alle ore 21.00, con ingresso libero.

Venerdì 21 giugno sarà protagonista l’OSN Brass, il Quintetto di Ottoni dell’Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI, formato da Marco Braito e Ercole Ceretta, trombe, Francesco Mattioli, corno, Diego Di Mario, trombone e Matteo Magli, basso tuba.

Marco Braito è stato, nel 2010, commissario di Giuria e Francesco Mattioli ha vinto, nel 2021, il 2° Premio al Concorso Internazionale “Città di Porcia”.

La serata, dal titolo “Brass in step. Da Gabrieli a Bernstein” vedrà l’esecuzione di musiche di J.Cheetam, G.Gabrieli, V.Ewald e L.Bernstein.

Giovedì 27 Giugno sarà protagonista il Des Brass Quintet, ensemble cameristico nato a Torino dall’incontro di giovani musicisti provenienti dal Conservatorio Giuseppe Verdi e da altri Conservatori Italiani. “Brass Heritage” è un viaggio attraverso il ricco patrimonio musicale per quintetto di ottoni; si esplorerà le sonorità tradizionali e moderne, che porteranno gli spettatori dal Ragtime al Son de Mexico, cullandoli con il Vals e la Bossa Nova.

Venerdì 5 Luglio sarà la volta del Tiepolo Brass Quintet, formato da Diego Cal e Luca De Ben, trombe, Martina Petrafesa, corno, Andrea D’Incà, trombone e Enrico Toso, bassotuba.

In “Brass back to the future” i musicisti trasporteranno gli spettatori attraverso alcune delle più memorabili colonne sonore del cinema mondiale, guidati dalla musica di compositori leggendari come Alan Silvesti, Francis Lay, Ennio Morricone, John Williams a altri.

Infine, Giovedì 11 Luglio si esibirà Les Brasseurs Quintet, ensemble composto da membri stabili o aggiunti presso i maggiori enti lirico-sinfonici della penisola: Teatro La Fenice di Venezia, Teatro Regio di Torino, Orchestra dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia e Teatro alla Scala di Milano, Teatro Comunale di Bologna, Teatro dell’Opera di Roma e altri.

“Da Bach a Bernstein” vedrà l’esecuzione di musiche di J.S.Bach, G.Verdi, A. Arutiunian, L.Bernstein.

A questi concerti, seguiranno, al termine dell’estate, gli ultimi due appuntamenti con il Brass Festival: il concerto “Colori Americani” a cura del Quintette Bacchus di Parigi, si terrà Giovedì 29 Agosto, con musiche di Bernstein, Gershwin e Armstrong e “Ottoni all’Opera!” con protagonista il Quintetto di Ottoni del Teatro Alla Scala, Martedì 3 Settembre, musiche di Verdi, Puccini, Bellini, Bernstein.

Per info: Ass.Amici della Musica “salvador Gandino” 0434 590356 – 3357814656