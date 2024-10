Camminata Ail “per non dimenticare Christian e Davide”

SACILE – Anche la quinta edizione di Solidarietà in movimento si è conclusa nei migliori dei modi e aspettative.

Allontanata la precaria situazione meteorologica, ,un bel numero di partecipanti si è ritrovato presso il capannone dei Festeggiamenti della Sagra di San Michele per prendere il via alla marcia non competitiva su un percorsodi 7 e 12 km e soprattutto per non dimenticare Christian e Davide.

Un bel sole e una temperatura gradevole hanno accompagnato i partecipanti attraverso le campagne di Sacie e alcuni tratti delle colline di Caneva dove erano posizionati i2 ben forniti posti ristoro.

Il ricavato delle iscrizioni è stato destinato ad alimentare il percorso progettuale del reparton di ematologia , in vista della prossima apertura del uovo ospedale di Pordenone.

Stefano Boscariol