San Martino di Campagna, incendio in un casolare abbandonato

AVIANO – Alle ore 15.55 del 3 luglio, i Vigili del fuoco di Pordenone sono intervenuti con con una squadra della sede centrale, supportata dall’autoscala e l’autobotte, in frazione San Martino di Campagna ad Aviano per l’incendio di un casolare rurale abbandonato.

I Vigili del fuoco, giunti sul posto, hanno verificato che all’interno del casolare non vi fossero persone e hanno spento l’incendio scongiurando che le fiamme si propagassero alle sterpaglie adiacenti all’edificio. Spento il fuoco I VV.F. hanno provveduto alla bonifica delle parti bruciate e alla messa in sicurezza di tutta l’area; operazioni che sono terminate alle ore 20.40 circa. Ancora in fase di accertamento le cause dell’incendio che non ha coinvolto persone.