Caneva, Un fiume di note Altolivenza, il 4 luglio

CANEVA – Acqua ma non soltanto: protagonista di questo secondo appuntamento con il Festival “Fiume di note Altolivenza”, in programma giovedì 4 luglio alle 20.45 nel parco di Villa Frova a Caneva è anche la meravigliosa cornice del sito palafitticolo e naturalistico Patrimonio dell’Unesco del Palù del Livenza, a Caneva.

Sul palco, Stefano Montello e i suoi straordinari racconti e la musica dell’Orchestra d’Archi Blanc con lo spettacolo/concerto Le cinque acque, viaggio confidenziale alla scoperta di un territorio discosto, sorprendente e perlopiù sconosciuto: la Bassa friulana, dove perdersi, convivendo con la certezza che per andare in qualunque posto bisogna passare necessariamente da nessun posto. La Bassa è molti luoghi, dall’identità precisa, con un loro nome e una loro storia, ci si riconosce nei dettagli, ed è questo il vero senso di ogni identità.

E così, un luogo che ha tanta magnifica inconsistenza, sa racchiudere l’essenza, il vero appeal dell’essere friulani, che è convivere con l’acqua. Anzi, con le acque.

In quel lembo di terra che questo racconto andrà a sfiorare ci saranno cinque acque diverse, a fare da protagoniste: l’acqua del Tagliamento, quella delle risorgive, quelle dello Stella, della laguna e infine del mare. Acque con un loro carattere specifico, con un loro odore, con una loro consistenza.

Gli esseri umani di questo viaggio avranno la stessa apparente inconsistenza della terra: il benandante Menichino e i contrabbandieri di tabacco e sale, Maria Lissandrina la sacerdotessa e un inventore ripudiato, una Santa senza volto e un nuotatore senza tempo.

Stefano Montello, contadino sociale e musicista, dall’età di vent’anni conduce un’azienda agricola di proprietà che gli permette di vivere continuando a suonare e scrivere.

Come musicista, è fondatore del gruppo friulano FLK e ha scritto testi e collaborato con artisti provenienti dal jazz, dal folk e dalla musica d’autore. Come scrittore ha pubblicato, tra gli altri: Manuale ragionato per la coltivazione dell’orto (con prefazione di Pierluigi Cappello, Forum 2014) e L’albero capovolto. Le opere e i giorni in una fattoria sociale (Bottega Errante 2016).

L’Orchestra d’Archi Blanc è un’orchestra di strumentisti ad arco di recente formazione. Tra i suoi componenti vanta professionisti affermati e giovani talenti che hanno suonato in tutto il mondo. Nel 2021 ha partecipato al tour EXTRAdANTE, una performance contemporanea di musica, danza e teatro, dedicata alla Divina Commedia di Dante Alighieri. Si è esibita al Blanc European Festival con il violinista di fama mondiale, Gilles Apap, in un repertorio che spaziava dalla musica tradizionale all’Ottetto di Mendelssohn.

È stata recentemente impegnata in un tour invernale presso il Duomo di Spilimbergo, il Teatro Pasolini di Casarsa, il Teatro Ristori di Cividale del Friuli e il Teatro Europa di Taglio di Po.

In caso di maltempo, l’evento si sposta all’interno dell’auditorium di Villa Frova.

Tutti gli eventi del Festival Un fiume di note sono a ingresso gratuito.

Per informazioni, consultare il sito internet www.notealtolivenzafestival.it oppure scrivere a [email protected].

In attesa dell’appuntamento con il secondo concerto di “Fiume di note Altolivenza”, l’Orchestra d’Archi Blanc si esibirà mercoledì 3 luglio alle ore 20.45 nella chiesa parrocchiale di San Martino al Tagliamento nell’ambito del festival Musica Inspirata