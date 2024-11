Castagnata per Ail allo Sci Club Azzano Decimo

AZZANO DECIMO – Non ci sono festività come le ricorrenze e giornate di altro significato nelle quali si abbia il piacere di raccogliere dei fondi da destinare a delle associazioni a scopo benefico.

Ebbene il 1 novembre lo Sci Club di Azzano Decimo ha voluto organizzare nella piazza cittadina una castagnata il cui ricavato è stato devoluto alla Ail di Pordenone.

A questa solidale iniziativa hanno contribuito anche Renzo Roberto Sabi del Bar Enjoy che assieme hanno fin da subito concordato e individuato in Ail Pordenone la associazione più vicina ai bisogni dei bambini e delle loro famiglie.

Non solo, ma hanno pure deciso di rendere questo appuntamento ricorrente di anno in anno e con grande soddisfazione ed entusiasmo per aver coinvolto molte persone che al termine della giornata hanno donato circa 300 euro.

Stefano Boscariol