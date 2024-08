Claut: scuola, confermati aiuti a famiglie e premi a studenti

CLAUT – Anche quest’anno, l’amministrazione comunale di Claut fa la propria parte nel supportare economicamente i percorsi scolastici dei propri bambini e ragazzi, dalle elementari fino all’università.

I contributi previsti variano a seconda del grado scolastico frequentato dagli studenti: si parte dalla scuola primaria, per la quale sono previsti libri di testo gratuiti per tutti i bimbi. Per quanto riguarda le scuole medie, gli alunni di prima potranno accedere ad un contributo da 170 euro, mentre quelli di seconda e terza avranno diritto a 120 euro da spendere in libri di testo e altri sussidi scolastici.

Gli alunni delle scuole superiori otterranno invece 180 euro in prima (contributo ridotto a 120 euro nel caso di studenti ripetenti) e 150 dalla seconda alla quinta. Gli studenti delle superiori possono accedere anche ad un contributo variabile sulla base della distanza da compiere per raggiungere il proprio istituto: 150 euro per le scuole entro 40 km, 200 per quelle che si trovano a meno di 80 km di distanza, e 250 per gli alunni che devono percorrere più di 80,1 km per recarsi a scuola.

È previsto anche un aiuto economico da cento euro per gli studenti universitari, erogato su presentazione dell’attestazione di iscrizione e frequenza all’università nell’anno accademico 2023/2024. Per quanto riguarda la mensa scolastica, è previsto un contributo da 150 euro destinato ad ogni nucleo familiare per il secondo figlio che usufruisce del servizio mensa, solo nel caso in cui anche un altro figlio usufruisca del medesimo servizio nel Comune di Claut. Per accedere ai contributi della Carta scuola, è necessario essere residenti a Claut e in possesso di un Isee non superiore a 40 mila euro, valido alla data dell’avviso di concessione.

Proseguono anche i premi per gli alunni residenti nel Comune di Claut che hanno concluso con merito l’anno scolastico 2023/2024 nelle Secondarie di Secondo Grado o che hanno conseguito la laurea triennale o magistrale nel 2023. Chi ha superato l’esame di maturità con un punteggio compreso tra gli 85 e i 95 centesimi avrà diritto ad una ricompensa monetaria di 150, mentre chi ha ottenuto il diploma di maturità superando il 95 riceverà 200 euro. Per quanto riguarda i neo laureati, invece, i premi economici ammontano a 200 euro per chi ha conseguito una laurea triennale con un punteggio superiore al 105, premio che sale a 250 per le lauree a ciclo unico o le specialistiche.

Le domande per ottenere i premi e gli aiuti economici, redatte su apposito modello disponibile presso l’Ufficio Protocollo e sul sito del Comune di Claut, dovranno essere presentate a partire dal 12 agosto ed entro il 20 settembre alle 12 presso l’Ufficio Protocollo del Comune di Claut, oppure inviate via Per all’indirizzo [email protected].

Con due recenti delibere, la giunta comunale di Claut ha inoltre destinato più di 40 mila euro di contributi a diverse associazioni sportive e culturali che lavorano sul territorio. 27.200 euro sono stati assegnati alla Polisportiva Claut, 3500 alla sezione di Claut del Cai, 1500 euro al Museo della Casa Clautana, 2 mila alla sezione di Claut dell’Associazione Alpini, 1000 all’associazione di donatori di sangue Avis – Aido di Claut, 500 euro all’Associazione nazionale reduci e combattenti, 2 mila allo Sci Club Valcellina e 2 mila al Curling Club Claut.