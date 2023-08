Coltello in festa: a Maniago due giorni dedicati al mondo delle lame

MANIAGO – È ai blocchi di partenza Coltello in festa, la kermesse internazionale dedicata al mondo delle lame che coinvolgerà il centro storico e le pittoresche vie di Maniago durante il week end del 26 e 27 agosto 2023.

Particolarmente denso il programma degli eventi proposti e rivolti non soltanto ai tantissimi appassionati delle lame in ogni loro possibile declinazione – coltelli, forbici, cavatappi, utensili per la cucina e l’estetica – ma anche a coloro che desiderano vivere in libertà a ritmo slow il territorio maniaghese, alla scoperta dell’artigianalità locale e dei tanti prelibati prodotti enogastronomici tipici della zona.

Attrazioni di spicco della manifestazione sono come vuole tradizione la grande mostra mercato delle coltellerie maniaghesi – 22 le aziende del territorio aderenti – e la mostra dedicata alle lame d’autore con 18 artigiani custom, ma non mancheranno iniziative destinate a soddisfare le aspettative di grandi e piccini: dimostrazioni di forgiatura e affilatura, gare con cavatappi e pelapatate, laboratori, musica dal vivo e dj set. Ospiti speciali e protagonisti del mondo maniaghese delle lame si avvicenderanno fra gli stand e il truck

“Io sono Friuli Venezia Giulia” messo a disposizione degli organizzatori da Promoturismo FVG, che sarà collocato in piazza Italia. Sono inoltre in programma passeggiate e tour guidati alla scoperta delle officine maniaghesi, né potrà mancare una visita al Museo dell’Arte Fabbrile e delle Coltellerie in cui si possono ripercorrere la storia, l’evoluzione tecnologica, l’ingegno e la manualità dei coltellinai maniaghesi e le mille declinazioni del verbo tagliare, dalla cucina al collezionismo, dall’agricoltura al tempo libero fino al cinema di Hollywood. Durante Coltello in festa il Museo sarà visitabile con orario continuato dalle 10.00 alle 19.00.

Tutte le iniziative di Coltello in festa sono organizzate dall’Associazione Lis Aganis – Ecomuseo delle Dolomiti Friulane APS e dalla Pro Loco Maniago APS, con la regia e il contributo del Comune di Maniago.

Il programma di sabato 26 agosto

Si parte alle 9.00 dal giardino del Museo dell’Arte Fabbrile e delle Coltellerie per una piacevole camminata fra i luoghi simbolo della tradizione artigianale locale. Dalle 10.00 alle 17.00 sempre dal Museo partiranno i bus navetta per il tour alle officine maniaghesi.

Alle 11.00, cerimonia ufficiale di inaugurazione della manifestazione con una madrina d’eccezione: la spadista Mara Navarria. La celebre atleta friulana si è appena aggiudicata una medaglia di bronzo nella prova individuale e una d’argento nella gara a squadre ai Mondiali di Scherma giocati a Milano lo scorso luglio. Seguirà una dimostrazione di scherma agonistica in collaborazione con il Comitato Regionale Federazione Italiana Scherma del Friuli Venezia Giulia.

Dalle 10.00 fino a sera, fra piazza Italia e via Roma, spazio ai due tradizionali appuntamenti clou di Coltello in festa: la grande mostra mercato delle coltellerie maniaghesi con 22 aziende aderenti e la mostra dedicata alle lame d’autore, cui partecipano 18 artigiani custom. Nell’arco della giornata sono inoltre in programma dimostrazioni di forgiatura e affilatura a cura del gruppo “Forgiatori della Serenissima”, laboratori e giochi di una volta per i bambini e le famiglie. Nelle vie cittadine troverà inoltre spazio il Mercato della creatività e manualità.

Alle 17.00, La magia degli strumenti in cucina, evento a cura di ConCentro – Azienda Speciale CCIAA Pordenone-Udine. Alle 18.30 sfida con i cavatappi a cura di Consorzio Coltellinai Maniago. Alle 20.00, via alla musica con DJ set di Radio Gioconda con Manuel Zolli DJ & Paolo Innocenzi, vocalist. A seguire Dj live Night con Albert Marzinotto.

Il programma di domenica 27 agosto

Dalle 10.00 fino a sera, continuano la grande mostra mercato delle coltellerie maniaghesi, la mostra dedicata alle lame d’autore – custom e il mercato della creatività e manualità, le dimostrazioni di forgiatura e affilatura, i giochi e laboratori per bambini.

Alle 10.25 arriva alla Stazione ferroviaria di Maniago il treno delle LAME. Lo storico convoglio Centoporte, risalente agli anni Trenta, sarà visitabile dalle 11.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 18.00.

Alle 10.30 nello Stand Consorzio Coltellinai Maniago, Assembla il tuo coltello, laboratorio di costruzione di un coltellino in legno per bambini.

Dalle 14.30 alle 16.30 al Museo dell’Arte Fabbrile e delle Coltellerie Raccontiamo la natura – ambiente e paesaggio. Esposizione e votazione con giuria popolare delle opere del concorso rivolto ai bambini del territorio. Seguirà alle 16.30 la premiazione. Il Concorso è indetto dall’Ecomuseo Lis Aganis su progetto dell’ambito Territoriale Valli e Dolomiti Friulane e Progetto YEP! dal titolo “Giovani & Comunità”.

Alle 17.00, sul Truck “Io sono Friuli Venezia Giulia”, Sfida con il pelapatate a cura di Consorzio Coltellinai Maniago.

Alle 21.00 chiusura della 19ma edizione di Coltello in festa a tutta musica, con la band Ostetrika Gamberini.

Tutte le informazioni e gli aggiornamenti di Coltello in festa si possono seguire sul sito https://museocoltelleriemaniago.it/coltello-in-festa/ e via social su Facebook (Coltello in Festa) e Instagram.