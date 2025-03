‘Comitato Friulano Difesa Osterie’: adesione di ‘Turlonia’ di Fiume Veneto

FIUME VENETO – Per i suoi prodotti che sono alla base della tradizione culinaria e di identità del Friuli occidentale, l’osteria Turlonia di Fiume Veneto – gestita con professionalità dal giovane titolare Federico Mariutti – entra a far parte del Comitato Friulano Difesa Osterie.

La consegna della targa nei giorni scorsi alla presenza del sindaco di Fiume Veneto Jessica Canton, del presidente del sodalizio osterie Enzo Mancini e dallo staff del locale guidato da Federico e la moglie Isabella Morson.

L’attività del ristorante, si svolge fra le mura di uno stabile dei primi del 900, classico bar-bottega di un tempo, sapientemente restaurato con travi a vista, arredi rustici e con appesi al soffitto i vecchi contenitori del latte. Dal 2009 l’esercizio è nelle mani di Federico, classe 1984, proveniente da una famiglia di cuochi e pizzaioli, che con entusiasmo e passione fa squadra con quattro dipendenti unitamente alla moglie.

Il locale ha ricevuto diversi riconoscimenti (è stato il primo a ottenere in provincia la certificazione di sostenibilità ‘Io sono Friuli Venezia Giulia’) e partecipato a numerose trasmissioni televisive sulla cultura gastronomica. La cucina proposta è quella tipica stagionale del territorio con qualche variante innovativa; le ricette sono realizzate con prodotti genuini di alta qualità e con le materie prime accuratamente selezionate, mentre la carta dei vini conta di ben 300 etichette.

«L’osteria nasce con l’oste e siamo soddisfatti che Turlonia, in provincia di Pordenone, entri a far parte del Comitato Osterie, nato ben 40 anni in quanto, attraverso la sua cucina e i suoi piatti tipici, rappresenta al meglio il legame con territorio locale, senza dimenticare il passato e la tradizione e il valore culturale e sociale di condivisione dell’osteria», ha spiegato Enzo Mancini, presidente del Comitato.

Dal canto suo il sindaco di Fiume Veneto, Jessica Canton, ha sottolineato come «Questo riconoscimento rappresenta un punto di riferimento importante per la comunità locale, per questo desidero esprimere apprezzamento per la parola ‘difesa’ osterie intesa come concetto di tutela, protezione e salvaguardia del territorio».

Per Mariutti, membro Slow Food dei cuochi e nel consiglio nazionale dei giovani imprenditori di Fipe (federazione Pubblici Esercizi), resta primario il sistema che intende «valorizzare i prodotti tipici e il lavoro operoso svolto sul territorio dalle piccole aziende agricole e artigianali».



Nella foto di apertura: Lo staff dell’Osteria Turlonia