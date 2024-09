Concerto Brass Festival il 3 settembre a Porcia

PORCIA – Martedì 3 Settembre alle ore 20.45, alla Barchessa di Villa Correr Dolfin, si terrà l’ultimo appuntamento della rassegna Brass Festival organizzata dall’Associazione Amici della Musica “Salvador Gandino”, in collaborazione con il Concorso “Città di Porcia” e il Comune di Porcia, con protagonista il Quintetto di Ottoni del Teatro Alla Scala, formato dalle prime parti della prestigiosa orchestra milanese: Francesco Tamiati, tromba, Marco Toro, tromba, Giovanni Emanuele Urso, corno, Daniele Morandini, trombone, Javier Castano Medina, tuba.

Il concerto, dal titolo “Ottoni all’Opera!”, propone musiche di Bellini, Bizet, Mascagni e Puccini.

L’ingresso è gratuito.

Per info: Ass.Amici della Musica “Salvador Gandino” 0434 590356 – 3357814656

Quintetto di Ottoni del Teatro Alla Scala

Francesco Tamiati si diploma nel 1984 al conservatorio “A. Vivaldi” di Alessandria con il massimo dei voti. Da gennaio 2002 ricopre il ruolo di “Prima Tromba” presso l’orchestra del “Teatro alla Scala di Milano” e dell’orchestra filarmonica del “Teatro alla Scala”. Ha suonato con le principali orchestre italiane: RAI di Milano e di Torino, Accademia Nazionale di Santa Cecilia, Teatro San Carlo di Napoli, La Fenice di Venezia, Orchestra da camera di Mantova, Teatro dell’Opera di Genova.

È membro fondatore del “Quintetto italiano di ottoni”. Ampia è anche la sua esperienza in campo pedagogico: è stato professore di tromba ai Conservatori “G.Cantelli” di Novara e “G.F. Ghedini” di Cuneo ed ha tenuto corsi di perfezionamento in Italia, in Perù e in India. Dal 2003 è docente di tromba presso l’Accademia del Teatro alla Scala di Milano e al Conservatorio della Svizzera Italiana di Lugano.

Marco Toro ha conseguito il diploma al Conservatorio di Musica “L. Refice” di Frosinone nel 1998, in seguito ha fatto parte dell’Orchestra Giovanile Italiana.

Ha collaborato con orchestre di diversi enti come Teatro Verdi di Trieste, Teatro dell’Opera di Roma, Teatro S.Carlo di Napoli e Teatro La Fenice di Venezia.

Dal 2005 al 2015 è stato prima tromba della Banda dell’Esercito Italiano, con la quale si è esibito spesso in veste di solista.

Fa parte di Spira mirabilis, ensemble con il quale si è esibito in prestigiose sale quali Queen Elizabeth Hall (Londra), Philharmonie (Essen), Salla Pleyel (Parigi).

Dal novembre 2015 ricopre il posto di prima tromba nell’orchestra del Teatro alla Scala e nell’omonima Filarmonica. Insegna presso l’Accademia del Teatro alla Scala nell’ambito del Corso di Perfezionamento per professori d’orchestra.

Daniele Morandini ottiene nel 2005 il “Diplôme de Musicien d’orchestre” al “Conservatoire de Musique de Genève” e nel 2008 il Diploma Accademico di Secondo Livello in “Discipline Musicali” all’Istituto Musicale della Valle d’Aosta.

Ha collaborato con l’orchestra del Teatro Carlo Felice di Genova, la Israel Philharmonic Orchestra e la New York Philharmonic. Dal 2012 è primo trombone dell’orchestra del Teatro alla Scala di Milano e della Filarmonica della Scala.

Dal 2016 collabora con la Lucerne Festival Orchestra, sotto la direzione musicale del M° Riccardo Chailly. È stato professore di trombone alla Jerusalem Academy of Music and Dance e alla Buchmann-Mehta School of Music presso la Tel-Aviv University, ha tenuto master classes e recitals in Europa, Israele, Brasile, Cile, Thailandia, Cina, Giappone, Stati Uniti, Russia e Australia. Attualmente è docente presso l’Accademia Teatro alla Scala fa parte di giurie di prestigiosi concorsi internazionali per ottoni.

Emanuele Giovanni Urso si è diplomato nel 2009 in corno francese al Conservatorio “N. Rota” di Monopoli. Nel 2014 ha conseguito il Diploma di Master in Corno Francese al Conservatorio “B. Maderna” sotto la guida del M° Benucci. Si perfeziona in seguito nella prestigiosa Buchmann – Mehta School of Music di Tel Aviv con il M° Abadi e nel 2019 ai Corsi di alto perfezionamento della Fondazione Scuola di Musica di Fiesole O.N.L.U.S. Sono molteplici le sue presenze in Orchestre da Primo corno quali: Berliner Philharmoniker, Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI, BBC Philharmonic Orchestra, Royal Philharmonic Orchestra, Israel Philharmonic Orchestra, Suzhou Symphony Orchestra, Maggio Musicale Fiorentino, Girona Orchestra, Orchestra del Teatro “Carlo Felice” di Genova e molte altre. È stato Primo corno solista del Teatro Petruzzelli di Bari e del Teatro del Maggio Musicale Fiorentino. Dal 2022 è Primo Corno Solista al Teatro alla Scala di Milano sotto la guida del M’ R. Chailly.

Javier Castaño Medina si è diplomato nel Conservatorio Superior de Musica de Castilla Leon (Spagna). Ha collaborato con importanti orchestre giovanili come l’Orchestra Giovanile Spagnola (JONDE), Orchestra Giovanile Europea (EUYO), suonando nelle piú importanti sale europee. Dal 2004 al 2014 ha collaborato con l’Orchestra Filarmonica de Málaga e la Qatar Philarmonic.

Nel 2013 viene selezionato come vincitore del concorso di basso tuba nell’orchestra del Teatro alla Scala di Milano e diventa membro dell’Orchestra Filarmonica della Scala; in questa veste ha collaborato con i maggiori direttori della scena internazionale. Attualmente è anche docente presso l’Accademia del Teatro alla Scala e collabora con orchestre internazionali come la Divan Orchestra sotto la guida del M° Daniel Barenboim.