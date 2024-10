Congresso provinciale Afds a Campagna di Maniago

MANIAGO – Domenica 6 ottobre sarà la sezione di Campagna di Maniago ad ospitare l’annuale congresso provinciale dell’Afds Pordenone, l’Associazione friulana donatori di sangue.

I lavori si inseriscono nel programma dei festeggiamenti per i 50 anni dalla costituzione della locale sezione Afds e vedranno la presenza dei rappresentanti delle 39 sezioni che fanno capo alla sede provinciale di Spilimbergo. Saranno ospiti del sindaco di Maniago, Umberto Scarabello, e del presidente della sezione Afds Campagna, Silvano Roman.

Sono inoltre attesi il consigliere regionale, presidente della terza commissione sanità, Carlo Bolzonello, il direttore del Dipartimento di Medicina Trasfusionale dell’Azienda sanitaria del Friuli occidentale e coordinatore regionale sangue Fvg, Andrea Bontadini, mentre per la Fidas sarà presente Ivo Baita, vicepresidente nazionale e referente per il Nord Est.

Il congresso sarà l’occasione per fare il punto delle attività e dei risultati raggiunti nella promozione del dono del sangue e per riconoscere il merito a 685 donatori che si sono maggiormente distinti quanto a donazioni.

I risultati. Nel 2023 l’Afds Pordenone ha superato le 10.400 donazioni e quest’anno è in ulteriore crescita del 4%: un progresso costante che prosegue da sette anni. Grazie all’incremento del 15% dei nuovi donatori, l’obiettivo è inoltre anche quello di superare a fine anno i mille nuovi iscritti. I soci dell’Afds a livello provinciale ad oggi sono 13.912, di cui quasi 8.000 donatori periodici. L’indice medio di donazioni per donatore su base annua è di 1,46 donazioni.

Un altro dato significativo è rappresentato dalle quote rosa, che sono anch’esse in costante aumento su tutti i fronti. Tra i soci totali, il 35% è rappresentato da donatrici donne; dei 390 nuovi donatori associati nel 2023, il 43% sono donne; infine, i giovani donatori (tra i 18 e i 30 anni di età) associati nel 2023 sono stati 390, di cui il 45% donne.

Il programma. Il programma della giornata prevede il ritrovo presso il campo sportivo, in via dei Meassi, alle 8.30. Alle 9.30 partirà il corteo lungo le vie del paese accompagnato dalla Filarmonica di Maniago: sarà deposta una corona di fiori in ricordo dei donatori defunti. Alle 10 sarà celebrata la messa nella chiesa di Sant’Antonio da Padova. Alle 11.15 nella tensostruttura allestita in piazza Europa si terranno i saluti delle autorità e la consegna delle benemerenze. La mattinata di festeggiamenti si concluderà con il pranzo sociale.

Le benemerenze.

Saranno 685 i donatori premiati in base al numero di donazioni raggiunte entro il 31 dicembre 2023: tre con la Goccia d’oro con zaffiro (180 donazioni per gli uomini e 145 per le donne), uno con la Goccia d’oro con smeraldo (125 e 100), cinque con la Goccia d’oro (100 e 80), 12 con il Pellicano d’oro (80 e 65), 35 con il Pellicano d’argento (65 e 50), 58 con il Distintivo d’oro (50 e 40), 96 con il Distintivo d’argento (35 e 25), 180 con il Distintivo di bronzo (20 e 15) e 295 con il Diploma di benemerenza (10 e 8).