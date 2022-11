Corsi sul rapporto con i cavalli da Gelindo

VIVARO – Dal 24 al 27 novembre presso Gelindo dei Magredi si svolgeranno due Corsi dedicati al programma Parelli Natural Horsemanship.

Un modo di concepire il rapporto con i cavalli, un sistema che pone l’uomo come “guida” del cavallo e non come “padrone”, ed il cavallo come “partner” e non come “servo”.

Questo è il pensiero quando ha spinto Sergio Matteoni ad iniziare questo percorso e che oggi lo vede tra gli istruttori più affermati e seguiti in tutta Italia ed anche all’estero.

Sergio Matteoni, ha studiato con tutti i grandi di questo settore Gigi Pini 4 stelle, Carmen Smith 4 stelle, Mikey Wanzenried 5 stelle Parelli, ha trascorso un periodo anche in Colorado con Pat Parelli colui che ha creato questo metodo per insegnare alle persone ad entrare in comunicazione con i cavalli in modo naturale, partendo cioè dall’osservazione del loro comportamento in branco.

L’obiettivo è ottenere la collaborazione dell’animale, conquistarne fiducia e rispetto, convincerlo anziché costringerlo, qualunque sia l’attività da praticare. “Ho avuto grandi maestri come Ray Hunt e i fratelli Dorrance – racconta Parelli – ma fu Troy Henry il primo a farmi capire la differenza tra un addestratore e un horseman”.

Questo programma è diffuso in tutto il mondo: i suoi insegnamenti hanno raggiunto 2 milioni di persone, con 200mila allievi registrati in 73 Paesi e 150 istruttori. “E’ stato come buttare un fiammifero nell’erba.

All’inizio era una piccola fiamma che è andata crescendo fino a provocare un incendio. Il mondo cambia e anche l’uomo si sta evolvendo e c’è una continua ricerca della sensibilità e della natura da dove tutti noi veniamo.

Grazie a questi corsi aperti a tutti non si insegna solo una tecnica ma il rispetto degli esseri viventi in primis di noi stessi.