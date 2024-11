Cosmos Finance Consulting: innovazione e supporto alle aziende per crescere e ottenere finanziamenti

CHIONS – Fondata da Ciro D’Aniello in provincia di Pordenone, Cosmos Finance Consulting è una realtà consolidata nel settore del credito, con una mission chiara: supportare PMI e grandi aziende nell’ottenere finanziamenti agevolati da fonti istituzionali (regione, stato, comunità europea) e da canali innovativi, come le piattaforme di crowdfunding autorizzate Consob e Banca d’Italia.

Oltre a offrire consulenza finanziaria avanzata, Cosmos Finance Consulting si distingue come progettista e partner strategico. Affianca le imprese non solo nell’accesso al credito per la finanza agevolata, ma anche nel raggiungimento di obiettivi di sviluppo, favorendo l’ingresso di nuovi soci finanziatori nel capitale sociale tramite le operazioni di Equity Crowdfunding. Questo approccio consente alle aziende di rafforzare la propria struttura finanziaria, favorire l’innovazione e accelerare la crescita.

I consulenti senior di Cosmos Finance Consulting, Enrico Sgariboldi e Mauro Capozzella, offrono un approccio personalizzato per accompagnare startup e aziende consolidate verso il successo. Attraverso la loro expertise, supportano i clienti nell’identificazione e nell’ottenimento di finanziamenti agevolati, fondi perduti e opportunità di finanza alternativa. L’obiettivo è ottimizzare gli investimenti e guidare ogni progetto lungo un percorso di crescita sostenibile.



Crowdfunding per Immobiliare, Startup e PMI Innovative

Cosmos Finance Consulting opera nel settore del crowdfunding non solo per il mercato immobiliare ma anche per startup e PMI innovative. Attraverso queste operazioni, le aziende possono ottenere capitali per finanziare lo sviluppo, l’innovazione e il consolidamento sul mercato.

Per gli investitori: Il crowdfunding per startup e PMI innovative presenta un ulteriore vantaggio:

o Possibilità di ottenere una detrazione fiscale dal 30% al 50% sul capitale investito, in base alla normativa vigente.

o Opportunità di partecipare a progetti imprenditoriali con alto potenziale di crescita e ritorni economici.

Per le startup e PMI innovative:

o Accesso a finanziamenti per progetti innovativi che spesso non trovano supporto attraverso i canali tradizionali.

o Visibilità e attrazione di partner strategici.

Vantaggi del crowdfunding immobiliare

Nel settore immobiliare, il crowdfunding rappresenta una delle modalità più innovative per finanziare progetti di sviluppo o ristrutturazione.

Per i promotori immobiliari:

o Accesso a capitali alternativi rispetto ai tradizionali canali bancari.

o Opportunità di realizzare progetti che, altrimenti, potrebbero rimanere irrealizzati.

Per gli investitori:

o Rendimento potenzialmente interessante.

o Diversificazione del portafoglio.

o Partecipazione a iniziative immobiliari con impatti sociali e ambientali positivi.

Un partner strategico per la crescita aziendale

Cosmos Finance Consulting (www.cosmosfinance.it) non si limita a offrire servizi di consulenza finanziaria. La sua vocazione come progettista e consulente si traduce in una presenza costante al fianco delle aziende, supportandole nel rafforzare il proprio posizionamento e nell’attrarre nuovi investitori, fondamentali per il raggiungimento di ambiziosi obiettivi di sviluppo.

Con una solida base di competenze e un approccio orientato all’innovazione, Cosmos Finance Consulting si posiziona come un punto di riferimento nel panorama della finanza alternativa e del supporto alle imprese.