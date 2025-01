Donazioni di Natale della Fondazione Bazzi

POLCENIGO – La Fondazione Ing. Luigi Bazzi e Madre Ida ETS, da sempre impegnata nell’assistenza all’infanzia e nel sostegno alle comunità locali, ha celebrato il Natale 2024 con un’importante iniziativa di solidarietà. In data 19 dicembre, il Presidente Angelo Della Valentina, su delibera del Consiglio di Amministrazione, ha disposto l’erogazione di tre donazioni, ognuna dell’importo di 5.000 euro ciascuna, a favore di enti che operano in ambito educativo, riabilitativo e sanitario.

Le somme sono state destinate al Presidio di San Vito al Tagliamento de “La Nostra Famiglia”, alla Cooperativa “Il Giglio” di Porcia e all’Associazione di volontariato “Le Petit Port”, attiva presso l’Ospedale Civile di Pordenone. Tali contributi, prelevati dal lascito della benemerita Floriana Varnier, sono finalizzati al miglioramento delle condizioni di vita e delle opportunità di cura per bambini affetti da malattie o disabilità.

Inoltre, in occasione del Natale, il Consiglio di Amministrazione ha deliberato un’ulteriore donazione di 5.000 euro a favore dell’Associazione “Le Petit Port”, quale riconoscimento per l’importante servizio di assistenza pediatrica prestato ai piccoli ricoverati. La somma è attualmente in corso di erogazione.

Un Consiglio rinnovato e nuovi obiettivi solidali.

Il Consiglio della Fondazione, che si è rinnovato a partire da luglio 2023, è attualmente composto dal Presidente Della Valentina, dalla Vice-Presidente Maria Cristina Gottardo e dai membri Gianni Bosser, Mauro Castellet, Mario Cosmo, Mario Della Toffola, Angelo Polese e Donatella Zanolin. Da gennaio 2025 sarà affiancato da Edoardo Feltrin, Presidente della Sezione pordenonese dell’Associazione Nazionale Vittime Civili di Guerra.

La Fondazione Bazzi, proprietaria del Parco Rurale di San Floriano di Polcenigo – meta ogni anno di migliaia di visitatori – continua a perseguire la propria missione di solidarietà e sostegno all’infanzia iniziata negli anni Cinquanta. Un passo significativo è stato il riconoscimento, ottenuto nell’aprile 2024, quale Ente del Terzo Settore con l’iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS).

Questo riconoscimento consentirà alla Fondazione di rafforzare il proprio impegno umanitario grazie alla possibilità di accedere a donazioni private e al contributo del cinque per mille. L’obiettivo del Consiglio è quello di potenziare ulteriormente le iniziative a favore dei più fragili e di consolidare il ruolo della Fondazione come punto di riferimento per le attività di solidarietà nel territorio.

Per ulteriori informazioni:

Fondazione Ing. Luigi Bazzi e Madre Ida ETS

Email: [email protected]

Tel.: 336 525834 (Presidente)