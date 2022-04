Donna scomparsa in Valcellina, ricerche in corso

MONTEREALE VALCELLINA – Una donna di 57 anni, di Montereale Valcellina, è scomparsa da Barcis da domenica 24 aprile pomeriggio.

L’allarme ai Carabinieri è stato lanciato dai familiari che non sono più riusciti a mettersi in contatto con lei. La sua auto è stata ritrovata la notte scorsa all’imbocco del sentiero naturalistico del Dint, dove la cella telefonica è stata agganciata per l’ultima volta. La località sorge sul lago di Barcis.

Sul posto stanno operando i Vigili del fuoco, presenti anche con i sommozzatori, il Soccorso Alpino (stazione di Maniago e cani molecolari e da ricerca), la Protezione Civile, con il cane molecolare, e la Guardia di Finanza.

Le ricerche stanno impiegando vari mezzi e tecnologie a disposizione, compresi droni, analisi delle telecamere di video-sorveglianza presenti nella zona, ricognizioni lungo i sentieri, impiego delle corde per ispezionare il lago, che in queste ore è limaccioso.