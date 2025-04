Donne lapidate, una serata che lascia il segno

MONTEREALE VALCELLINA – Ieri sera, 11 aprile, sono stato ospite del Comune di Montereale Valcellina. Un invito che non è stato solo un impegno istituzionale, ma un vero e proprio atto d’anima. A rivolgerlo, due persone che incarnano una visione alta della cultura: Eleonora Gobbato, Assessora alle Pari Opportunità, e Andrea Paroni, Assessore alla Cultura. Insieme hanno creato uno spazio che non si accontenta della superficie, ma affonda le mani nella complessità. Uno spazio dove la cultura non è ornamento, ma coscienza civile. Dove la parola non è spettacolo, ma responsabilità.

In quella sala intima e raccolta, ho percepito un silenzio diverso dagli altri: non vuoto, ma attesa. Fame di senso. E a quel silenzio ho cercato di rispondere con verità.

Ho scelto di affrontare un tema difficile. Uno di quelli che si evitano nei salotti televisivi, nei talk show levigati, per paura di “scivolare”. Ma il mio mestiere — se così posso chiamarlo — non è quello di evitare gli spigoli, ma di nominarli. E il tema era questo: la condizione delle donne nei Paesi dove vige la legge della Sharia.

Ho raccontato le storie che spesso si lasciano ai margini. Le donne lapidate, non in senso metaforico, ma nel senso più crudo e reale. Pietra dopo pietra, fino all’annientamento. Ho parlato delle spose bambine, a cui viene strappato il diritto all’infanzia prima ancora che la possibilità di sognare. Ho denunciato la disuguaglianza legalizzata: nei tribunali, dove la parola di una donna vale metà di quella di un uomo; nelle istituzioni, dove il genere determina ciò che puoi o non puoi essere. E ho posto una domanda che per me è lacerante: perché, in certi Paesi, la voce di una donna che canta è considerata peccato? Perché il canto femminile è censurato, come se il suono stesso fosse colpa?

Durante il dibattito, si sono alzate due voci femminili dalla platea. Due donne sincere, che hanno parlato con convinzione della necessità di rispettare ogni cultura, e del pericolo di alimentare l’islamofobia. Le ho ascoltate con rispetto. Il loro desiderio di giustizia era reale. Ma dentro di me ardeva un fuoco: quando il rispetto diventa silenzio, quando la tolleranza diventa cecità, che cosa resta della verità?

Ho risposto con forza, ma senza astio. Ho chiesto: “Perché quando si parla di certe realtà del mondo islamico, così drammaticamente attuali, quasi tutti distolgono lo sguardo? Perché si preferisce tacere piuttosto che rischiare di essere fraintesi?”

C’è una parola che pesa come una roccia in questo discorso: omertà. Sì, proprio lei. La conosciamo bene in Italia, e sappiamo quanto sia subdola. Si maschera da rispetto, ma è paura. Si traveste da prudenza, ma è complicità.

Qualche tempo fa, grazie all’emittente locale Canale 13 e al suo direttore Gigi Di Meo, mi è stata offerta una grande opportunità: dialogare pubblicamente con donne musulmane. Non per accusare, non per dividere, ma per capire. Perché il velo può essere simbolo d’imposizione o di scelta libera — e la differenza la fa il contesto, la possibilità, la libertà di dire no. Eppure, quasi tutte hanno declinato. Una sola aveva detto sì, ma si è ritirata poche ore prima della trasmissione.

E allora, la domanda si impone: perché questa ritrosia, questo timore? Forse perché sanno che con me il confronto non si ferma al velo. Parlerò anche delle spose bambine. Dei matrimoni imposti a nove anni, in nome della tradizione e della religione. Parlerò delle lapidazioni, delle punizioni per reati morali, della testimonianza dimezzata. Parlerò della schiavitù, che certi testi ancora oggi giustificano. Parlerò della libertà negata, perché un Dio che ama non può voler vedere una donna in catene.

E sì, porrò domande scomode, anche provocatorie. Domande come quella sull’asino volante, creatura del racconto islamico tradizionale che avrebbe trasportato il Profeta fino al settimo cielo. Un essere con corpo d’asino e volto di donna. Non per ridicolizzare, ma per interrogare: possiamo credere in una religione che rifiuta la critica, che non accetta domande? Perché una fede che non regge il peso della domanda è una fede fragile. E io voglio credere che la verità non tema il confronto.

Io credo nel dialogo, lo dico con tutto me stesso. Ma il dialogo richiede reciprocità. È come una danza: non si può danzare da soli. Quando l’altro si ritrae, resta il monologo. E il silenzio, in certi casi, non è discrezione: è resa.

Non parlo per odio. Non parlo per attaccare. Parlo perché amo. Amo la libertà, e chi la perde. Amo la giustizia, e chi la invoca nel deserto. Amo la voce delle donne, soprattutto quando viene spenta. Perché chi ha voce ha il dovere di usarla per chi non può parlare.

E se per questo qualcuno vorrà fraintendermi, giudicarmi, respingermi… allora sia. Preferisco il rischio della verità al conforto della menzogna.

Perché la libertà, quando è autentica, non è mai un’accusa. È un invito alla dignità. E io, a quell’invito, continuerò a rispondere. Sempre.

Dott. Taher Djafarizad presidente Associazione Nedaday e Cofondatore Unione Attivisti Iraniani in Italia