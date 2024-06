Ex poliziotto avianese muore in uno scontro frontale

UDINE – Un uomo di 74 anni, Renzo De Nardi, di Aviano (Pn), per tanti anni poliziotto della Stradale, è morto sul colpo in un tragico incidente stradale verificatosi nel pomeriggio di giovedì 20 giugno a Lauco (Ud) in Carnia.

Per cause in corso di accertamento da parte dei carabinieri della compagnia di Tolmezzo, l’anziano automobilista avrebbe perso il controllo della sua vettura finendo nella corsia opposta e andando ad impattare contro un’altra auto.

Sono rimaste ferite altre quattro persone, di cui una in maniera grave. Feriti in maniera lieve gli occupanti dell’altra vettura, una mamma con il suo bambino.

Sul posto sono immediatamente giunti i soccorsi inviati dalla Sala operativa regionale, che ha attivato anche l’elicottero. Per l’uomo non c’è stato nulla da fare nonostante i tentativi di rianimazione.

La persona ferita in modo grave è stata trasportata in elicottero all’ospedale di Udine.