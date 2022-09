Festival Internazionale del Gusto: 30 settembre, 1 e 2 ottobre

Porcia, siamo tornati!

Dopo il grande successo dello scorso anno, Tipico Eventi torna per addobbare a festa l’area di Via de Pellegrini di fronte al Comune, portando l’amatissimo format “Festival Internazionale del Gusto”, un evento che regalerà ai suoi ospiti un viaggio gastronomico, attraverso specialità nazionali e internazionali di grande qualità! Tre giornate all’insegna della convivialità e della scoperta della cultura culinaria della nostra terra e non solo!

Saranno presenti una dozzina di street chef con i loro ottimi piatti on the road, sia dolci che salati per accontentare tutti i palati. Potrete scegliere tra tante specialità tra cui croccanti fritti di carne, buonissimi arrosticini abruzzesi e ottimi hamburger! Oppure assaporate il vero gusto della Capitale, con primi della tradizione romana direttamente mantecati in forma e l’inimitabile saccoccia! E ancora specialità della cucina argentina, churros venezuelani, cannoli siciliani e crêpes! Tanti altri piatti vi aspettano, non vi resta che venire all’evento per scoprirli tutti!

Ad accompagnare i nostri street chef una selezione delle migliori birre e una comoda area tavoli. Oltre allo street food vi aspetta però anche tanto divertimento, con tre serate di concerti live e ottima compagnia!

INGRESSO GRATUITO tutti i giorni!

L’orario sarà il venerdì dalle 18.00 a mezzanotte, il sabato dalle 11.00 a mezzanotte e la domenica dalle 11.00 alle 22.30

Per rimanere sempre aggiornati seguite l’evento su Facebook: https://www.facebook.com/events/5389579611130475