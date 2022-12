Fhiaba e V-ZUG siglano una partnership strategica

AZZANO DECIMO – Fhiaba e V-ZUG annunciano di aver siglato una partnership strategica, volta a far crescere il potenziale di Fhiaba come produttore emergente nel segmento della refrigerazione domestica di fascia alta; e per rafforzare l’ambizione di V-ZUG di accrescere il ruolo di fornitore di elettrodomestici di riferimento per cucine di alto livello.

La partnership catalizzerà investimenti significativi, per aumentare la capacità produttiva di Fhiaba, consentendole di soddisfare la crescente domanda per la refrigerazione di lusso con i marchi Fhiaba e V-ZUG, e con i clienti OEM.

Nell’ambito dell’operazione, V-ZUG ha acquisito il 24,99% delle azioni di Fhiaba, fornendo solide basi finanziarie e manageriali per l’esecuzione dell’ambizioso piano di crescita.

Massimo Baron Toaldo continuerà nel suo ruolo di Presidente e Amministratore Delegato della società, e sarà affiancato nel consiglio di amministrazione da Alberto Bertoz, Chief International Officer di V-ZUG, e Federico Zoppas, Direttore Generale di Zoppas Industries, come membro indipendente del consiglio.

Il signor Baron ha espresso la sua soddisfazione per la partnership: “Sono molto lieto di essere supportato da V-ZUG nel nostro ambizioso piano di crescita. Abbiamo registrato una domanda ben al di sopra delle aspettative ed ho sentito l’esigenza di unire le forze con un partner strategico industriale.

La nostra capacità produttiva dovrebbe raddoppiare entro la metà del 2023 con i numerosi investimenti che abbiamo avviato, prevediamo inoltre di effettuare investimenti sul lato operativo e amministrativo della nostra attività. Sono certo che i nostri distributori ed i nostri clienti OEM condivideranno la mia soddisfazione in merito a questa ulteriore nuova opportunità di crescita”.

Mr. Bertoz ha aggiunto dal lato V-ZUG: “lo sviluppo in collaborazione con Fhiaba della linea Supreme ha rafforzato la proposta di mercato di V-ZUG, introducendo quella che partner e clienti di frequente giudicano la linea di refrigerazione più allettante del settore, integrando perfettamente la nostra linea Excellence di forni e forni a vapore. La domanda per la linea Supreme ha ampiamente superato le nostre aspettative e ci sentiamo onorati che Fhiaba abbia deciso di collaborare con noi”.

Company profile. Dagli oltre quarant’anni di esperienza nella produzione di frigoriferi professionali, nel 2004 nasce Fhiaba, un marchio e un progetto che trasferiscono nel settore delle apparecchiature domestiche i valori e le conoscenze di una qualità made in Italy conquistata con metodo e perfezionata con passione.

Fhiaba è oggi sinonimo di accurata ricerca tecnologica, di modularità personalizzata, di prestazioni professionali e di raffinato design. Valorizzati dalle preziose lavorazioni in acciaio inox, i sistemi Fhiaba interpretano con stile una nuova filosofia del freddo, proponendo modalità innovative nella conservazione, per preservare ed esaltare la naturalità del cibo, spalancando la strada a nuove inedite esperienze in cucina.

Per ulteriori informazioni e chiarimenti si prega di fare riferimento a: [email protected]