Fidapa, guida “Quattro passi insieme” presentata a Maniago

MANIAGO – Dopo l’Hotel Santin e la Loggia del Municipio di Pordenone, l’accattivante guida “QUATTRO PASSI INSIEME – Percorsi in Friuli Occidentale – Sostenibilità e Donne che hanno aperto la strada” sbarca a Maniago presso la Biblioteca Civica, accompagnato da uno dei suoi autori, Lorenzo Cardin, e dalla neoeletta presidente FIDAPA di Pordenone, Annamaria Poggioli.

La presentazione è stata accolta e seguita con vivo interesse da un folto e attento pubblico.

Annamaria Poggioli si è detta orgogliosa di avere la possibilità di sostenere il progetto editoriale nato con la precedente presidente FIDAPA Sonja Pin ed ha elogiato il profondo contenuto di quella che appare una leggerissima guida, ma che in realtà mette in evidenza un lavoro certosino degli autori nello sforzo di coniugare itinerari turistici del nostro territorio con la storia delle donne friulane “che hanno aperto la strada” percorrendoli con fatica nella quotidianità di umili ma importanti mestieri quali operaie dei cotonifici, carbonaie, maestre di campagna, venditrici ambulanti…

Verso queste donne, ha sottolineato Annamaria Poggioli, abbiamo tutti un debito di riconoscenza per quella fatica e per il significato anche metaforico “dell’aver aperto la strada” alla conquista della dignità di persona che ogni donna merita al pari di un uomo.

Lorenzo Cardin, autore insieme a Paola dalle Molle e all’illustratrice Giulia Bozzola della guida, ha raccontato con passione e chiarezza i 18 itinerari attraverso alcune immagini più rappresentative del libro.

Sono intervenute a portare il saluto della comunità ospitante di Maniago l’assessora al turismo e pari Opportunità Cristina Querin e l’assessora alla Cultura Anna Olivetto.

Come ha ricordato Annamaria Poggioli, citando le parole della cardiologa Daniela Pavan nella prefazione al testo, questa guida “ci insegna a rimetterci in marcia per ritrovarsi, per riappropriarsi di tempi, spazi che spesso sfuggono ad uno sguardo frettoloso…per riaccendere il piacere della scoperta”.

Prossimo appuntamento con la nostra “guida”a Pordenone presso la sede della Società Operaia il 12 novembre.

Mettiamoci in cammino…

Antonietta Maria Di Paola