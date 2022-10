Fila a Teatro, il 30 ottobre c’è il maestro Borisov

ZOPPOLA – Protagonista dei più prestigiosi festival del mondo, Teodor Borisov – formatosi alla grande scuola bulgara, all’avanguardia in Europa nel teatro di figura – sarà ospite di Molino Rosenkranz per il prossimo appuntamento della rassegna Fila a Teatro.

Fresco vincitore del 44° Festival Internazionale delle Marionette di Mistelbach (Austria), tra i più importanti eventi e fonte di ispirazione nel campo del teatro di figura e di oggetti, nonché snodo strategico tra i professionisti dell’est e dell’ovest di questa antichissima arte, Borisow incanterà grandi e piccini con il suo spettacolo “Il Mondo delle Marionette”, un viaggio nel tempo e nella fantasia, accompagnati dalla grande esperienza del maestro delle marionette a filo.

Domenica 30 ottobre, sul palco del teatro comunale di Zoppola con inizio alle 16.30, il pubblico potrà ammirare le inconfondibili marionette di legno realizzate dall’arista con uno stile tutto suo: piccoli e grandi personaggi scolpiti a tutto tondo prendono vita attraverso sottilissimi fili e si muovono a tempo di musica.

Sette micro-drammaturgie non collegate tra di loro, ma capaci di raccontare senza parole una magica atmosfera. Un racconto muto e affascinante che intreccia psicologia, filosofia, poesia e materia, uno spettacolo di mimo unico al termine del quale il pubblico potrà conoscere da vicino il fantastico mondo delle marionette e provare ad animarle.

Teodor Borisov, in arte Grande Lupo Bulgaro, si forma tra il 2002 e il 2006 all’Accademia Nazionale di Teatro e di Cinema di Sofia conseguendo la laurea in Attore e regista per teatro di marionette. Firma il suo primo spettacolo “Storie e meraviglie” nel 2006, girando nei più importanti festival di teatro di figura (Festival International de Théâtre, Charleville-Meziers-Francia; DrakTheater Festival, Hradec Kralove- Repubblica Ceca; Titirimundi-Teatro di Figura, Segovia-Spagna; Artisti in Piazza, Pennabilli-Italia) per più di duemila repliche.

Dal 2007 al 2008 collabora con Domenico Cardone ai progetti di decentramento del Teatro La Fenice di Venezia, realizzando lo spettacolo di marionette “Due viaggi di Gulliver tra isole e musiche”. Nel 2011 è stato chiamato dal Teatro Nazionale bulgaro Ivan Vazov a Sofia, che, per la prima volta dalla sua fondazione nel 1904, ospita un artista di marionette con un progetto pluriennale. Nel 2012 è stato invitato dal Dams di Bologna per un laboratorio sulla “Costruzione della marionetta e micro-drammaturgia”.

Evento organizzato in collaborazione con il Comune di Zoppola, con il sostegno della Regione F.V.G. e della Fondazione Friuli.

Biglietto intero 6 euro e per le famiglie di 4 o più persone c’è il ridotto di 5 euro a persona; ingresso gratuito fino a tre anni.

Si può acquistare il biglietto in prevendita dal sito www.vivaticket.it oppure il giorno dello spettacolo in contanti o carte.

Maggiori info e tutto il programma su www.filaateatro.it