Pordenone Blues Festival, il 14 luglio The king of blues

PORDENONE – Lunedì 14 luglio è prevista al Pordenone Blues & Co. Festival una serata speciale al Palazzo del Fumetto per inaugurare la rassegna in compagnia di una super band d’eccezione: The Kings of Blues, cinque musicisti leggendari che portano sul palco decenni di esperienza nei più grandi palcoscenici mondiali, in un concerto a ingresso gratuito.

La formazione riunisce Tony Coleman (batteria) e Russell Jackson (basso), entrambi veterani della band di B.B. King, Waldo Weathers (sassofono e voce), per vent’anni con James Brown, Vasti Jackson (chitarra), vincitore di Grammy Awards e membro della Mississippi Musicians Hall of Fame, e Kenny “Blues Boss” Wayne (pianoforte), fresco vincitore del Blues Grammy Award 2024 come “Miglior Pianista Blues”.

Un sound esplosivo che fonde blues, funk e groove in un’esperienza live indimenticabile. Questi artisti hanno condiviso il palco con leggende come B.B. King, James Brown, Albert King, Etta James e molti altri giganti della musica.

Informazioni sui concerti (da sapere, come arrivare, dove parcheggiare, etc):

https://www.pordenonebluesfestival.it/informazioni-sui-concerti/#come-arrivare

Informazioni area disabili: https://www.pordenonebluesfestival.it/area-disabili/

CONTATTI: [email protected]