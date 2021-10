Fip Star Padel Cordenons, trionfo di Garcia Diestro-Fernandez e Sussarello-Vinci

CORDENONS – Sono di Josè Antonio Garcia Diestro e Antonio Fernandez Cano e Giulia Sussarello/Roberta Vinci le prime firme sull’albo del Fip Star Padel Giglio Cordenons 2021, torneo dotato di un montepremi di 10.200 euro, disputato sui campi dell’Eurosporting.

Gli spagnoli, binomio tra i primi 40 della classifica mondiale, hanno mantenuto fede ai pronostici della vigilia e hanno sconfitto in finale la coppia formata da Marcos Duran e Mohammed Al Kuwari con un doppio 6-2.

Il punteggio però non deve trarre in inganno, la sfida ha vissuto di lunghi scambi spettacolari apprezzati dal pubblico del centrale giunto numeroso sulle tribune nel rispetto delle norme anti-Covid-19. Garcia Diestro/Fernandez Cano hanno dimostrato ancora una volta di essere tra i migliori interpreti del circuito Fip Star e possono ambire a recitare un ruolo da protagonisti in un futuro neanche troppo lontano nel World Padel Tour.

Le teste di serie numero 1 del tabellone femminile si sono invece imposte con un netto 6-1 6-2, in un derby tricolore, su Francesca Campigotto ed Erika Zanchetta, numero 4 del seeding friulano. L’ex numero 7 della classifica Wta di tennis e la comasca hanno dato vita a un incontro privo di sbavature, nel quale hanno imposto la loro maggiore esperienza nei momenti decisivi caratterizzati dai cosiddetti “Punti de Oro”, che si giocano sul 40 pari.

Sussarello/Vinci confermano il loro stato di grazia che le ha viste vincere tre tornei nel breve volgere di poche settimane, dallo Star by Mini di Roma, passando per il Fip Rise di Torino. Una coppia, Sussarello/Vinci che potrebbe togliersi soddisfazioni in futuro anche nel World Padel Tour.

Nella prima semifinale del tabellone maschile gli spagnoli José Antonio Garcia Diestro/Antonio Fernandez Cano, numero 1 del seeding friulano, hanno sconfitto i connazionali Vazquez Fernandez/Van Beek con il punteggio di 6-3 6-1. Un incontro senza particolari sussulti che ha visto la coppia numero 40 del mondo controllare senza particolari patemi i ritmi di gioco.

Dall’altra parte del tabellone sono giunti in finale Duran/Al Kuwari, il binomio ispanico-qatariota si è imposto in rimonta per 4-6 6-3 6-3, al termine di un incontro altalenante che è vissuto su alcuni scambi spettacolari molto apprezzato dal pubblico presente sul campo numero 3.

Le semifinali del tabellone femminile sono state a senso unico con Sussarello/Vinci che hanno disposto a proprio piacimento del binomio Pugliesi/Signorini regolate con un perentorio doppio 6-1. Stessa sorte sul campo numero 3 dove Campigotto/Zanchetta hanno provocato una mezza sorpresa superando con il punteggio di 6-3 6-3, la coppia ispano-messicana Huertas Talamino/Ramme.

Le uniche difficoltà per le due azzurre si sono palesate in avvio di secondo set, quando sotto per 2-1, hanno infilato una serie di cinque giochi consecutivi a uno, che hanno fatto calare il sipario sulla sfida.

FINALE TABELLONE MASCHILE:

JOSE’ ANTONIO GARCIA DIESTRO/ANTONIO FERNANDEZ CANO (ESP) (1) – MARCOS DURAN (ESP)/AL KUWARI (QAT) (2) 6-2 6-2

SEMIFINALI TABELLONE MASCHILE:

GARCIA/FERNANDEZ CANO (ESP) (1) – VAZQUEZ FERNANDEZ/VAN BEEK (ESP) (5) 6-3 6-1

MARCOS DURAN (ESP)/AL KUWARI (QAT) (2) – GARCIA MORA (ESP)/AL HIJJI (QAT) (3) 4-6 6-3 6-3

FINALE TABELLONE FEMMINILE:

SUSSARELLO/VINCI (ITA) (1) – CAMPIGOTTO/ZANCHETTA (ITA) (4) 6-2 6-1

SEMIFINALI TABELLONE FEMMINILE:

SUSSARELLO/VINCI (ITA) (1) – PUGLIESI/SIGNORINI (ITA) (3) 6-1 6-1

CAMPIGOTTO/ZANCHETTA (ITA) (4) – HUERTAS TALAMINO (ESP)/RAMME (MEX) (2) 6-3 6-3