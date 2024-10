Fontanafredda, l’11 ottobre Un fiume di note Altolivenza

FONTANAFREDDA – Protagonista dell’appuntamento a Fontanafredda con il Festival “Fiume di Note Altolivenza”, nella cornice di Sala Ca’ Anselmi, venerdì 11 ottobre alle 20.45 sarà Pics Ensemble, un doppio quintetto di archi e fiati che proporrà un programma incentrato sulla musica da camera per organico misto originale e su trascrizioni da brani sinfonici e operistici.

Questo complesso musicale molto particolare, tutto al femminile, proporrà un concerto molto vario ed eterogeneo, in un fluire di note che travalica i secoli e i generi musicali e con molta disinvoltura affronta il tema dell’ambiente in modo leggero, ma anche introspettivo e inusuale. L’acqua, anche per questo appuntamento, è protagonista attraverso la musica, zampillando da un ambiente a un altro, fluendo da un’epoca all’altra, passando attraverso ambientazioni diverse.

Il programma spazia dalla “Water music” di Handel all’“In de velden” di Benoit, dai temi classici e orecchiabili si cammina a braccetto con Boccherini e “ La musica notturna delle strade di Madrid”, che racconta la vita nella capitale spagnola, per poi incontrare Elgar e l’“Harmony music”, per finire Arthur Bliss.

“Conversations” chiude il concerto trasportando il pubblico attraverso i suoni più moderni della città di Londra, così come li interpretava negli anni 20 del Novecento, i suoni della foresta o della riunione del comitato, un brano che ci riporta all’attualità e al nostro rapporto con la natura.

LE PICS ENSEMBLE

Valentina Danelon, violino

Chiara Antonutti, violino

Irene Francois, viola

Lisa Pizzamiglio, cello

Roberta Zorino, flauto

Irene Paglietti, oboe