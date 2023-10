Giornate Cinema Muto: pre-apertura a Sacile con Poker Faces

SACILE – Come ormai da tradizione, la preapertura delle Giornate del Cinema Muto si svolge a Sacile nel segno di un’antica amicizia che risale agli anni tra il 1999 e il 2006 quando la manifestazione trovò ospitalità nella splendida cittadina sulle sponde del Livenza per i lavori di ristrutturazione del Teatro Verdi di Pordenone.

Venerdì 7 ottobre alle ore 21 al Teatro Zancanaro di Sacile viene proiettato Poker Faces (La moglie di mio marito), del 1926, una commedia brillante diretta da Harry A.Pollard con protagonisti Edward Everett Horton e Laura La Plante. L’evento sarà replicato durante festival al Teatro Verdi di Pordenone nella serata di giovedì 12 ottobre con inizio alle ore 21.

Horton, classe 1886, non aveva il physique du rôle del giovane bellimbusto brillante che era il modello cui si ispiravano le commedie della Universal, anche perché all’epoca era già sulla quarantina. Aveva iniziato infatti con il teatro, questo sì in età giovanile, ma era arrivato al cinema solo nel 1922 ottenendo ben presto ruoli da protagonista, come in Poker Faces, in cui interpreta un modesto impiegato succube della moglie, che per fargli ottenere un aumento di stipendio lo spinge a tramare con il suo capo per concludere un contratto importante con un cliente facoltoso.

La carriera di Horton non subì contraccolpi con il passaggio al sonoro anche in virtù della sua solida preparazione teatrale. Per decenni ebbe ruoli di rilievo come caratterista ­(fra chi lo diresse ci sono nomi importanti come Lubitsch e Capra) lavorando in oltre 170 film e dagli anni ’50 fu molto popolare anche in televisione. Sua partner in Poker Faces è Laura La Plante (1904-1996), la diva più popolare della Universal negli anni ’20 che aveva la rara qualità di unire grande fascino e bellezza con un senso di familiarità da ragazza della porta accanto. Specialista nel genere è anche il regista Pollard, che dopo una lunga esperienza di attore, nel 1914 passa alla regia con al suo attivo oltre un centinaio di film spesso interpretati dalla moglie, la celebre attrice Margarita Fischer.

La nuova partitura di Poker Faces è di Juri Dal Dan eseguita dal vivo dalla Zerorchestra diretta dallo stesso Dal Dan. La musica si ispira agli anni Venti e quasi in un crescendo rossiniano asseconda e dialoga con il ritmo incalzante della commedia.

Il film sarà preceduto dalla proiezione del cortometraggio comico The Head Waiter con l’accompagnamento musicale dell’Orchestra della Scuola Media Balliana-Nievo di Sacile diretta dal Maestro Didier Ortolan.

La serata, a ingresso libero, è organizzata in collaborazione con la Città di Sacile e il Rotary Club Sacile Centenario.

Le Giornate del Cinema Muto sono realizzate grazie al sostegno della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, del Ministero della Cultura – Direzione Generale Cinema, del Comune di Pordenone, della Camera di Commercio Pordenone-Udine e della Fondazione Friuli.