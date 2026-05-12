Guerra, Aviano: cargo Usaf da Basi con armi atomiche

AVIANO – Un aereo cargo Boeing C17 A Globemaster è atterrato martedì pomeriggio (volo schedulato Rch231)12 maggio poco dopo le 17.25 nella base di Aviano proveniente dalla Turchia e precisamente dalla base aerea in uso alla Us Air Force di Incirlik nella provincia di Adana. La base aerea di İncirlik conta una capienza di 100 atomiche ed è la base in grado di ospitare il maggior numero di ordigni nucleari americani nell’area europea.

40 bombe atomiche furono trasferite nel 2005 negli Stati Uniti, a seguito di un programma di riduzione dell’attività nucleare in Europa avviato unilateralmente da George W. Bush. La base sarebbe il centro di stoccaggio di 50 bombe utilizzabili solamente dai jet statunitensi, sebbene la Turchia non abbia mai autorizzato i mezzi a stazionare in modo permanente ad İncirlik.

L’aereo atterrato ad Aviano, prima di arrivare in Turchia, era partito dalla base aerea inglese di Lakenheath nel Suffolk. Qui dal 2025 fonti accreditare indicano il ritorno delle bombe atomiche statunitensi, specificamente le nuove B61-12. Dopo la rimozione nel 2008, gli Stati Uniti stanno riposizionando armi nucleari tattiche in Inghilterra come parte di un rafforzamento della deterrenza NATO contro la Russia. Si tratta di bombe a caduta tattiche (non guidate, ma dotate di un nuovo sistema di precisione) con testate a bassa potenza, destinate a sostituire le vecchie versioni in Europa.

A Lakenheath è operativo il 48esimo Air Wing che dispone di aerei F-35A e F-15E (questi ultimi schierati anche ad Aviano con il 31esimo Air Wing) capaci di impiegare queste armi. Al.Rin.