Concerto aperitivo in Villa Correr il 31 maggio

PORCIA – Domenica 31 maggio 2026 alle ore 11.00 sotto il porticato della barchessa di Villa Correr Dolfin si terrà il secondo Concerto Aperitivo organizzato dall’Associazione Amici della Musica “Salvador Gandino” in collaborazione con il Conservatorio “G.Tartini” di Trieste, l’Assessorato alla Cultura del Comune di Porcia, la Fondazione Friuli e la Cantina Principi di Porcia.

Protagonista del concerto sarà il giovane pianista Jacopo Giuliani, vincitore del Primo Premio Assoluto nel Concorso Internazionale Agnesi Piano Competition di Arcore e musicista che si è distinto in diversi altri concorsi in ambito nazionale ed internazionale.

Musiche di D.Sostakovic, L.van Beethoven e F.Liszt.Dopo il concerto seguirà un rinfresco offerto della Cantina Principi di Porcia.

A questo concerto seguirà l’ultimo della rassegna, domenica 7 giugno, alle ore 11.00 sempre a Villa Correr Dolfin, in collaborazione con il Conservatorio “G.Tartini” di Trieste.

L’ingresso a tutti i concerti è gratuito. In caso di pioggia il concerto si terrà ugualmente nel salone interno alla barchessa.

Per informazioni:

Associazione Amici della Musica “Salvador Gandino” 0434-590356, 335-7814656

CURRICULUM

Nato ad Arezzo il 2 Giugno del 2006, ha cominciato a studiare il pianoforte dall’età di sette anni e ha terminato con successo il percorso pre-accademico presso il conservatorio G. Tartini di Trieste. Attualmente frequenta il secondo anno del triennio accademico sotto la guida della Prof. Reana de Luca. Vincitore del Primo Premio Assoluto nel Concorso Internazionale Agnesi Piano Competition di Arcore e si è distinto in diversi altri concorsi in ambito nazionale ed internazionale. Ha partecipato negli anni passati alle Masterclass dei Maestri Markus Prause, Maria Gabriella Bassi, Leslie Howard e ai corsi di perfezionamento con Giorgio Farina ed Anna Fedorova. Ha suonato in manifestazioni culturali a Trieste organizzate dal Conservatorio Tartini presso il Museo Schmidl ed il Teatro Miela.