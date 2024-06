Inaugurato ad Azzano Decimo il negozio di abbigliamento Bllice

AZZANO DECIMO – Mercoledì 5 giugno si è tenuta l’inaugurazione del nuovo negozio di abbigliamento “BLLICE”, presso la sua sede ad Azzano Decimo.

La cerimonia è iniziata con la benedizione dell’attività, seguita dal taglio del nastro verde (come i colori del brand), infine conclusasi con un rinfresco per gli invitati. Il negozio ha aperto temporaneamente le sue porte in questa occasione per i primi acquirenti che sono rimasti colpiti dalla vasta gamma di modelli e colori disponibili.

Fra le autorità presenti, la dott.ssa Cristiana Basso, Vice Segretario Generale della Camera di Commercio di Pordenone e Udine ha preso la parola per augurare la buona riuscita dell’attività; l’azienda BLLICE era già stata presente durante tutto il mese di maggio a Pordenone con un negozio temporaneo presso la vetrina di “Pordenone with Love”, iniziativa organizzata dalla stessa CCIAA PN‐ UD che ha come obbiettivo quello di promuovere le aziende del territorio.



BLLICE è un brand di abbigliamento che ha la sua sede principale proprio ad Azzano Decimo: il suo nome è la stilizzazione della parola bielece che in friulano che significa “bellezza”. L’attività dell’azienda è iniziata nel 2023 con la creazione di un sito web e‐commerce raggiungibile all’indirizzo www.bllice.com che si occupa di vendita online di maglieria e intimo donna.

Il mantra dell’azienda è quella di proporre capi realizzati con materiali di alta qualità, tra i quali seta, cotone‐seta, lana‐seta o lino, creando modelli semplici e versatili con uno stile atemporale, che si adatta sia alle occasioni casual che a quelle più eleganti.

La produzione di BLLICE è interamente Made in Italy in quanto la tessitura e la confezione dei capi avviene tutta in aziende del Friuli e del Veneto, garantendo il rispetto delle tradizioni artigianali locali.

Dal 6 giugno il negozio sarà aperto ufficialmente in Via Crosera 45 ad Azzano Decimo e saranno già disponibili le ultime novità della ricca collezione primavera‐estate di BLLICE. Il locale osserverà l’orario infrasettimanale 9.00‐12.30 / 14.00‐18.00 e il sabato dalle 9.00‐12.00.