Asfaltature in città, tanti i lavori in partenza

PORDENONE – Stanno per prendere avvio tutta una serie di lavori di asfaltatura di diverse strade comunali a Pordenone tra cui le vie Pola, Riviera del Pordenone, Marsure, Codafora, XXX Aprile, Oberdan – di fronte alla sede della Regione FVG – e viale Treviso.

Si inizierà con viale Treviso, nel tratto compreso tra la rotatoria A28 e la rotatoria con via Dogana e 2 rappezzi fronte Fiera di PN, e delle vie XXX Aprile e Oberdan, nel tratto situato tra il palazzo della Regione FVG e la pizzeria.

Seguiranno quindi le asfaltature in via Codafora e via Marsure per finire, nel mese di agosto, con via Pola dove si stanno completando i lavori di Hydrogea.

“C’è parecchia soddisfazione – annuncia il sindaco Alessandro Basso – perché stiamo per aprire una serie importante di cantieri stradali intervenendo sulle principali arterie che in questo momento presentano difficoltà. Il piano asfalti è stato pensato proprio per non tralasciare le porzioni attualmente più critiche in modo tale da procedere gradualmente nelle varie zone della città. Tra l’altro nell’ultima variazione di bilancio abbiamo stanziato ulteriori fondi sia per l’abbattimento delle barriere architettoniche su viale Martelli che per ulteriori interventi di asfaltatura in nuove aree cittadine”.

In via Riviera del Pordenone, inoltre, nei prossimi giorni inizieranno lavori commissionati da E-Distribuzione necessari per collegare a nuova cabina primaria con le cabine secondarie.

I lavori riguarderanno una delle due corsie per un tratto di circa 400 metri lineari e verranno eseguiti in lotti da 100 metri, con conseguente restringimento della carreggiata in corrispondenza dei lavori e presenza di moviere per garantire la sicurezza della circolazione.

Una volta terminati questi interventi di E-Distribuzione, si procederà con l’asfaltatura completa della strada.

“Approfittiamo dei mesi estivi, limitando i disagi alla circolazione, per eseguire le asfaltature in queste vie, particolarmente interessate dalla circolazione di chi si muove in città per lavoro e per studio. Ci siamo coordinati con Hydrogea e con E-Distribuzione perché le loro opere, che comportano rotture stradali, vengano completate prima dell’intervento di asfaltatura così che le strade con il mese di settembre siano a posto” afferma l’assessore alla viabilità Lidia Diomede.

“Sono particolarmente felice perché al termine delle operazioni si potrà circolare su strade nuove, belle e sicure in una parte strategica della città. Confidiamo che il meteo ci assista, così da poter rispettare il cronoprogramma e chiudere il cantiere prima dell’inizio del nuovo anno scolastico”.