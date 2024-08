Itf W75 Cordenons, trionfa l’olandese Anouk Koevermans

CORDENONS – Si tinge per la seconda volta di “Orange” l’Itf W75 di Cordenons, dotato di un montepremi da 60mila euro, torneo che si disputa sui campi in terra battuta dell’Eurosporting.

A vergare il proprio nome sull’albo d’oro dopo Arantxa Rus che si aggiudicò l’edizione del 2019, è stata infatti Anouk Koevermans (n.282 Atp) che nella finale odierna ha sconfitto per 7-6 6-2 la croata Lucija Ciric Bagaric, testa di serie numero 2.

Dopo un primo set vissuto in altalena con l’olandese avanti per 4-2, ma con immediato ritorno della croata determinata nel mettere la freccia sul 5-4 e servizio, il parziale ha preso comunque la via del tie-break. La Ciric Bagaric è uscita meglio dai blocchi ed ha allungato fino al 4-2. Dalla parte di campo olandese però non ci si è dati per vinti e in un amen con un parziale di 5-0, il set è finito nelle tasche della 20enne di Rotterdam. Nella seconda frazione la Koevermans ha alzato ulteriormente i giri del motore e per la Ciric Bagaric non c’è stato più niente da fare, l’olandese ha subito strappato sul 3-0, preludio al 6-2 finale tra gli applausi del pubblico gremito sulle tribune del centrale.

Per Anouk Koevermans è il secondo successo nel circuito Itf dopo quello conquistato a Otocec in Repubblica Ceca. Una giocatrice la 22enne di Rotterdam che ha tutte le carte in regola per potersi affermare in un futuro nemmeno troppo lontano seguendo le orme del padre Marc (ex top 40 del ranking Atp) nei primi anni ’90.

Nel frattempo sono state ufficializzate le wildcard per il main draw e le qualificazioni della 21° edizione dell’Atp Challenger 75 Cordenons, dotato di un montepremi da 82.000 dollari.

Per quanto riguarda il tabellone principale la wildcard dell’organizzazione è stata concessa a Riccardo Bonadio, il 31enne di Azzano Decimo, che proprio qui vicino a casa chiuderà la propria carriera agonistica, prima di entrare nello staff del Circolo Tennis Maggioni, in qualità di coach. Le due wildcard della Fitp sono state invece concesse a Francesco Maestrelli e Federico Arnaboldi con quest’ultimo particolarmente “on fire” nelle ultime settimane e reduce dal successo nell’Atp Challenger 75 di Verona.

Per quanto riguarda il tabellone cadetto risponde al nome di Pietro Romeo Scomparin (se la vedrà nel primo turno di quali con Andrea Picchione numero 3 del seeding cadetto) la prima delle due wildcard concesse dall’organizzazione.

Il 23enne di Treviso che milita tra le fila dell’Eurosporting Treviso nel campionato italiano di serie B, quest’anno è imbattuto con 6 vittorie su 6 e vanta anche 3 successi nel circuito Open, con una classifica che è oramai a ridosso del 2.1, disputando anche alcuni tornei del circuito internazionale Itf. Mentre la seconda è stata assegnata a Lorenzo Berto 17enne anch’egli in forza all’Eurosporting Treviso, vincitore di una tappa dell’Itf World TennisTour a Banja Luka, nello scorso mese di giugno (per lui l’avversario nel primo turno delle quali sarà l’olandese Ryan Nijboer numero 6 del tabellone cadetto).

Le due wildcard concesse dalla Federazione Italiana Tennis e Padel per quanto riguarda le qualificazioni sono state concesse ad Alessandro Pecci e Peter Buldorini.

Come se non bastasse si conosce anche già il tabellone principale nel quale spicca il derby azzurro tra Samuel Vincent Ruggeri, testa di serie numero 7 e la wildcard Francesco Maestrelli. C’è grande attesa per la sfida che vedrà opposto l’idolo di casa Riccardo Bonadio all’ucraino Vitaliy Sachko, per quello che rappresenta il passo d’addio per il 31enne di Azzano Decimo.

Sfida da non perdere anche quella che vedrà opposti lo spagnolo Albert Ramos Vinolas, testa di serie numero 1 ed ex top 20 Atp e l’austriaco Lukas Neumayer, finalista nella scorsa edizione del torneo friulano. Lo statunitense Nicolas Moreno De Alboran semifinalista nel 2022 e numero 2 del seeding, affronterà l’austriaco Sandro Kopp.

RISULTATO FINALE SINGOLARE FEMMINILE:

A.KOEVERMANS (NED) – L.CIRIC BAGARIC (CRO) (2) 7-6 (4) 6-2