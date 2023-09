Laudate Dominum, Montereale Valcellina cornice della rassegna

MONTEREALE VALCELLINA – Montereale Valcellina, con le sue frazioni, accoglie una straordinaria concentrazione di organi, alcuni di valore storico e di preziosa qualità sonora, che contribuiscono ancora oggi a rendere presente e viva la musica sacra.

Questa tradizione, condivisa con tante altre chiese del territorio friulano e, in particolare, con molti paesi dell’alta pianura e della Pedemontana pordenonese, è valorizzata dal 2017 con la Rassegna LAUDATE DOMINUM, promossa dal Comune di Montereale Valcellina con l’organizzazione dell’Associazione Musicale Fadiesis e sotto la direzione artistica del Maestro Gianni Fassetta.

L’interessante e originale rassegna trova proprio nel territorio comunale di Montereale Valcellina terreno fertile, con un’attiva partecipazione delle Parrocchie, delle Frazioni e anche di altri Comuni: l’obiettivo è sia di far ascoltare l’organo nella sua veste solistica, sia di proporlo in connubio con altri strumenti, ponendo attenzione alla varietà del repertorio e accompagnando il pubblico nella lettura della proposta musicale.

LAUDATE DOMINUM, per questo taglio artistico e culturale, è stato accolto con crescente curiosità riscuotendo un successo oltre le attese, con la forte partecipazione della stessa popolazione locale, che apprezza la ricaduta di questa iniziativa sul territorio. Fare cultura, infatti, significa anche preservare e coltivare le proprie radici e creare occasioni d’incontro e di ascolto perché questa cura abbia un’attualità, una prospettiva e un senso.

Il programma.

LAUDATE DOMINUM si apre domenica 10 settembre alle 18 nella chiesa parrocchiale di Montereale Valcellina con il concerto per Organo e Flauto del duo Andrea Trovato all’organo e Fabio Taruschio al flauto. Il programma si articola come un dialogo fra l’organo e il flauto, due strumenti diversi seppur simili, essendo entrambi basati sulla produzione del suono tramite il soffio d’aria.

Saranno proposti brani tratti da un periodo storico compreso fra il 1700 e la fine del 1800, con musiche di Gaetano Valeri, uno dei più importanti compositori italiani per organo del 1700, Vivaldi, Handel, Marcello per proseguire con i brani solistici di Cherubini, Gounod e Lefebure-Wely. Sempre dell’ottocento, in stile però più simile all’opera lirica è la Sonata di Donizetti per flauto. Brano virtuosistico e brillante, assomiglia nella struttura ad un’ouverture di opera lirica.

Si prosegue martedì 12 settembre alle 20.45 nella Chiesa parrocchiale di San Leonardo con il Concerto per organo e tromba a cura di Stefania Mettadelli all’organo e Roberto Rigo alla tromba.

Il connubio tra la maestosità della tromba e la solennità dell’organo scandisce un brillante e suggestivo viaggio tra forme e stili eterogenei che abbracciano secoli di storia della musica fino alla contemporaneità. Dal celebre Concerto di Telemann, il cui Adagio ha ispirato il cantautore De Andrè, allo struggente brano di Lagrange, passando per le brillanti Variazioni su Norma di Arban, il programma si snoderà in una piacevole alternanza tra composizioni di spiccato virtuosismo e pagine di intensa cantabilità; alle proposte in duo si intervalleranno esecuzioni solistiche all’organo che attingono dal repertorio italiano del Settecento e Ottocento con evidenti richiami alla tradizione operistica.

Il terzo appuntamento, in programma venerdì 15 settembre alle 20.45 nella Parrocchiale di Malnisio, vedrà protagonista l’organo solista con l’esecuzione di Elisabeth Zawadke e brani di Buxtehude, Sweelinck, Farnaby, Peerson, Byrd, Muffat, Carl Philipp Emanuel Bach, Schnizer, Erbach e Johann Sebastian Bach.

Nel quarto e ultimo appuntamento l’organo incontra il mandolino nel concerto di domenica 17 settembre alle 18 nella chiesa di Grizzo con Francesco Bravo all’organo ed Emanuele Cappellotto al mandolino. Il Concerto si ripropone di percorrere un viaggio musicale nell’Italia barocca da Napoli a Venezia attraverso il repertorio per mandolino e basso continuo realizzato all’organo e brani per organo solo. Saranno proposte musiche di Scarlatti, Storace, Barbella, Galuppi, Marcello e Vivaldi.

Per info: www.fadiesis.org, [email protected]. L’ingresso è libero a tutti gli eventi