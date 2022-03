Leggere gli uomini, Sandra Petrignani presenta ultimo libro a Porcia

PORCIA – Sandra Petrignani, una delle scrittrici più importanti del nostro panorama letterario, sarà ospite per la rassegna Donne Protagoniste, sabato 19 marzo alle ore 18.00, al Casello di Guardia di Porcia, per la presentazione del suo ultimo libro “Leggere gli uomini” (edizioni Laterza); in dialogo con l’autrice la professoressa Stefania Savocco.

Sandra Petrignani, spalancando le chiuse “stanze tutte per sé” degli scrittori, legge gli uomini con passione e in ordine sparso. Rilegge i loro libri cercando di comprendere anche la loro natura. Per secoli, solo gli scrittori maschi hanno potuto disporre di una stanza tutta per sé, di uno “studio” inaccessibile dove indisturbati hanno composto capolavori. E quando ne uscivano, avevano il mondo intero per fare esperienza di cose e persone.

Al sesso femminile raramente è stato concesso un analogo privilegio. Il sesso femminile per molto tempo non ha potuto scriverli quei libri meravigliosi: soltanto leggerli. Così intere generazioni di donne hanno esplorato le geografie dell’animo umano, scoperto l’amore, l’amicizia e la propria identità sulle opere scritte dagli uomini.

Rispecchiandosi a volte perfettamente, a volte con difficoltà, a volte per niente.

In questo libro “appassionante come un romanzo e solido come un saggio”, come scrive Lidia Ravera, la scrittrice ci porta dentro tante pagine indimenticabili, da Dumas a Roth, da Pavese a Proust, da Calvino a Tolstoj, da Gary a Dostoevskij, da Moravia a Mann, da Manganelli a Kundera, da Malerba a Čechov, da Nabokov a Chatwin, da Tabucchi a Kafka e a mille altri. Fino ad alcuni grandi di oggi, Modiano, McEwan, Carrère…

Una scorribanda molto personale e appassionata che ci fa scoprire, come insegna Virginia Woolf, quanto “nella vita come nell’arte i valori delle donne non sono i valori degli uomini” e che esiste, probabilmente, un modo femminile di essere lettore.

L’evento è realizzato in collaborazione con l’UTLE di Porcia e il Circolo della Cultura e delle Arti di Pordenone che ha ospitato diverse volte la scrittrice.

Franca Benvenuti