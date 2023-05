“Lions Nord Est 2023”, torneo di golf a Castel D’Aviano

AVIANO – Lo scorso 29 Aprile, si è svolto a Castel d’Aviano il XIV Trofeo di Golf “Lions Nord Est 2023”, seconda tappa di un percorso che si snoda tra i campi di Castelfranco Veneto, Castel d’Aviano, Lignano Sabbiadoro, Cansiglio e Trieste.

Prestigiosa iniziativa a scopo benefico, questa edizione ha visto la partecipazione di ben 65 giocatori, ai quali sono stati assegnati 10 premi distinti per netti di categoria, Ladies, Seniores, Nearest to the pin e Logest drive.

A premiare i vincitori è stato Gian Filippo Renzetti, officer distrettuale dell’iniziativa, Romano Castelletto e Graziano Battistella presidenti rispettivamente dei Lions Club Pordenone Host e Brugnera.Pasiano.Prata, la Presidente di Zona F Elis Fusari e il referente della Fondazione Lions International (LCIF) per la seconda Circoscrizione Giuseppe Bortolussi.

Il ricavato della manifestazione andrà a sostenere l’ambizioso progetto lionistico, coordinato appunto dalla LCIF, di ristrutturare la sala d’attesa del reparto di oncologia pediatrica del CRO di Aviano, realizzando un ambiente colorato e decorato tale da rendere meno traumatici, non solo l’approccio, ma anche i trattamenti diagnostici a cui i piccoli pazienti dovranno essere sottoposti, migliorando così il contesto di cura e di degenza.

L’ottimo successo del Torneo è il risultato della sinergica partecipazione dei club della Zona F (L.C. Pordenone Host, Sacile, Maniago-Spilimbergo, Sesto al Reghena, Pordenone Naonis, Brugnera.Pasiano.Prata, Porcia), dalla preziosa collaborazione dell’intera struttura del Golf Pordenone e dal sostegno di quanti, a diverso titolo, hanno contribuito alla realizzazione di tale evento, condividendone l’obiettivo. Insieme si vince.