“L’ossessione di Isabella”, con Belinda Barth e Jimmy Baratta, allo Zancanaro

SACILE – Il 26 aprile, alle 21, al Teatro Zancanaro di Sacile arriva sul grande schermo “L’ossessione di Isabella” il nuovo film di Matteo Corazza. Entrata libera.

Nazionalità: Italia

Categoria: Thriller/Drammatico

Durata: 65 minuti

Uscita: 2025

Regia: Matteo Corazza

Con: Belinda Barth, Jimmy Baratta, Simona Piselli, Cristiano Cardin.

Trama: Nelle eleganti e misteriose atmosfere di un mondo d’arte esclusivo, la celebre artista Isabella Carminati originaria di Sacile, affascina il pubblico con opere cariche di emozione e mistero. Accompagnata da Leo il suo enigmatico autista e assistente, la donna cela un segreto dietro la perfezione delle sue creazioni. Un thriller avvincente che svela il lato più oscuro del genio e dell’ossessione artistica, trascinando lo spettatore in un vortice di suspense e colpi di scena.

Un film d’autore del regista indipendente pordenonese, nonché fumettista, Matteo Corazza che presenta, in anteprima, il suo sesto lavoro indipendente. Questo suo ultimo film è stato interamente girato nella città di Sacile e al suggestivo Vecchio Mulino di Tamai tra gennaio e marzo 2024.

L’Ossessione di Isabella è un thriller elegante e avvincente, ambientato nel mondo esclusivo dell’arte contemporanea, dove nulla è come sembra e la bellezza nasconde segreti inquietanti.

Un’occasione unica per scoprire il cinema indipendente locale in una serata di emozioni, mistero e bellezza.

Protagonista: Isabella è luminosa e inafferrabile, sicura di sé eppure avvolta nel mistero e Belinda Barth, attrice pordenonese, ma anche scrittrice e illustratrice, e presentatrice delle sfilate promosse da Eventi Glamour di Loraine Colaguori, dà volto e anima alla protagonista, un’artista famosa in tutto il mondo, ricca, affascinante, frivola ma al tempo stesso enigmatica e profonda. Abituata al lusso e ai capricci, cela dietro il suo sorriso altezzoso un segreto oscuro, un dolore che alimenta la sua arte.

Per costruire questo personaggio complesso, Belinda ha seguito con estrema cura la visione del regista Matteo Corazza, che l’ha diretta con precisione per portare sullo schermo ogni sfumatura di Isabella: la sua leggerezza apparente, il suo carisma irresistibile e l’inquietante ombra del passato che la segue.