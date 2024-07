Maccan Prata C5, Gabriel Franceschet quinto squillo del ricco mercato giallonero

PRATA – La società Maccan Prata di calcio a 5, milita nell’A2 del campionato Futsal, è lieta di ufficializzare l’arrivo di Gabriel Franceschet in giallonero, dopo una stagione da protagonista in serie B al Miti Vicinalis.

Il neo acquisto del Maccan è un portiere di prospettiva, giovane classe 2004, ma con qualità ed esperienza, maturata soprattutto nella stagione appena conclusa, durante la quale ha giocato da titolare nella quarta serie nazionale.

Nella sua nuova avventura a Prata, Gabriel vestirà il numero 30.

Ufficializzato nei giorni scorsi l’ingaggio di Filippo Bernardi, portiere classe 2004 proveniente dal Giorgione, con cui ha giocato da titolare nelle ultime due stagioni di serie B, arrivando ad un soffio dalla promozione in A2 nell’ultima stagione.

Filippo è un portiere completo bravo a giocare anche con i piedi e con una discreta esperienza nonostante la giovane età.

Nelle sua prima stagione al Maccan vestirà la maglia numero 1.

Ingaggiato anche Vicente Girardi Neto, vicecapocannoniere con la maglia di Sestu nel girone A di Serie A2 la passata stagione. Avversario giallonero durante l’annata 23/24, andando in goal sia all’andata in terra sarda (doppietta) che al ritorno al PalaPrata, con una grandissima punizione sotto il sette. Il neo acquisto è un pivot classe ’94, dotato di eccellenti doti tecniche individuali, capace di calciare con entrambi i piedi e molto bravo in tutte le fasi di gioco.

Nella sua nuova avventura al Maccan indosserà la maglia numero 12.

In precedenza, secondo acquisto è stato Alessio Benlamrabet, laterale classe 1995 è il secondo acquisto del Maccan Prata C5 in vista della nuova stagione in A2 Èlite. Giocatore mancino, dotato di ottica tecnica individuale, capacità di giocare 1c1 e capacità di tiro ottime, Alessio porterà a Prata anche esperienza e mentalità vincente. Proveniente dal Petrarca Padova, con cui ha appena vinto la A2 Èlite e la Coppa Italia di categoria, in questa sua nuova avventura indosserà la maglia numero 80 e tutto l’ambiente giallonero non vede l’ora di vederlo all’opera.

Infine, è stato annunciato l’accordo triennale con Edoardo Botosso, laterale classe ’99 proveniente dalla Came Treviso C5. Edoardo, formatosi nel settore giovanile della Fenice Venezia Mestre, con cui ha esordito anche in A2, nelle ultime due stagioni ha calcato i campi del massimo campionato nazionale a Treviso. È un giocatore solido e coriaceo, con abilità tecniche molto buone. In giallonero indosserà il numero 7 e noi non vediamo l’ora di vederlo sul parquet del PalaPrata.