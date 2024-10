Maccan Prata C5, prima casalinga con il Lecco

PRATA – Esordio casalingo, sabato 19 ottobre, per la ciurma di Mister Marco Sbisà, dopo la solida prestazione di Mestre, i gialloneri sono chiamati alla prima tra le mura amiche del rinnovato Pala Prata contro la giovane formazione del Lecco C5.

Gli avversari di turno arrivano da una sconfitta subita in rimonta alla prima giornata contro l’Elledi FC e presentano una rosa dall’età media di appena 19 anni, con due super veterani come Guina e Hartingh.

Queste le parole del Mister: “Veniamo da una grandissima prestazione e affronteremo una squadra completamente diversa da Mestre. Lecco C5 è una formazione giovanissima che gioca ad un’intensità pazzesca e che ha perso in modo immeritato nella gara d’esordio. Sarà quindi una partita molto difficile, ma per noi rappresenta l’esordio in casa nostra e vogliamo mantenere il livello di gioco che abbiamo raggiunto nell’ultima prestazione e se possibile crescere ancora. C’è tanta voglia di regalare una prima gioia casalinga ai tanti tifosi che ci hanno seguito a Mestre.”

Appuntamento dunque alle 15:30 al Pala Prata per il calcio di inizio di Maccan Prata C5 – Lecco C5, con la possibilità, anche nel prepartita, di continuare a sottoscrivere le tessere di abbonamento per le gare interne della stagione.