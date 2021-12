Natale a Maniago: Ascom dona 100 panettoni alla Caritas

MANIAGO – Con le attività economiche in sofferenza per l’emergenza sanitaria Coronavirus, l’Ascom-Confcommercio mandamentale – guidata dal presidente Flavio Rosolen – non si è persa d’animo nemmeno quest’anno donando 100 panettoni al Comitato locale della Caritas, coordinato dall’attuale responsabile Enso Fabbro.

Adesso l’organismo pastorale garantirà la distribuzione del dolce agli anziani e alle famiglie più bisognose: sono circa 90 presenti sul territorio mandamentale. La consegna il mercoledì di ogni mese nella sede Caritas – messa a disposizione dal Comune di Maniago – di via Leonardo da Vinci.

«Con un gruppo di commercianti ed esercenti, abbiamo pensato a un gesto di solidarietà rivolto a tutte quelle persone emarginate e bisognose di aiuto. A loro i nostri auguri di cuore per questo Natale e un nuovo anno che speriamo migliore» così ha sottolineato Rosolen.