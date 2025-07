Maria Teresa Gasparet protagonista con degustazione sensoriale dedicata a vini Perù

MILANO – Una firma friulana dell’eccellenza sensoriale nel mondo del vino è stata protagonista, mercoledì 2 luglio al Consolato Generale del Perù a Milano, durante la prestigiosa Masterclass “Il Vino & Il Pisco del Perù: storie, origini, identità e degustazione sensoriale”.

L’evento, curato dall’Associazione Las Damas del Pisco & Vino – sezione internazionale – e promosso dal Consolato Generale del Perù, ha visto al centro della scena Maria Teresa Gasparet, sommelier e giudice sensoriale originaria di Azzano Decimo (PN), fondatrice del progetto “Sorsi e Percorsi”. Con il suo stile unico e coinvolgente, Gasparet ha condotto una degustazione sensoriale di cinque vini peruviani, collegati simbolicamente ai cinque elementi naturali – aria, fuoco, acqua, terra ed etere – trasformando il momento tecnico in un viaggio emozionale e culturale.

“Ho voluto invitare il pubblico a superare la tecnica e ad ascoltare il vino in profondità, lasciandosi guidare dai sensi. Ogni etichetta ha raccontato un volto del Perù e delle grandi donne che lo hanno prodotto, attraverso consistenza, profumi, tensione, profondità, leggerezza”, ha dichiarato Maria Teresa Gasparet. “È questo il mio modo di parlare di vino: autentico, emozionale, capace di restituirgli la sua dimensione culturale e umana.”

L’evento ha coinvolto professionisti del settore e giornalisti invitati per l’occasione, ed è stato trasmesso

in diretta in Perù. Le produttrici peruviane, collegate da remoto, hanno seguito con grande

partecipazione la presentazione dei loro vini e del distillato Pisco, a cura di Gladys Torres, fondatrice dell’Associazione Las Damas del Pisco & Vino.

Completavano il parterre degli ospiti:

– Vittorio Castellani, giornalista gastronomico

– Keyla Cotrina, Master Chocolatier di “Nexo Chocolate”

– Ana Teresa Lecaros, Console Generale del Perù a Milano

– Pia Donata Berlucchi, past President dell’Associazione Donne del Vino Italia

– Carmen Robatty de Moquillaza, Presidente dell’Associazione Las Damas del Pisco & Vino del Perù.

Una presenza di rilievo, quella di Maria Teresa Gasparet, che conferma l’impegno del Friuli Venezia Giulia – e più in generale del Nordest – nel portare nel mondo un nuovo linguaggio del vino: semplice, autentico, radicato nel rispetto per il prodotto e per le persone che lo creano.