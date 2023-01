CASARSA – Nell’ambito delle celebrazioni per il centenario dalla nascita di Pier Paolo Pasolini, venerdì 3 febbraio alle ore 20.45 nella Sala Consiliare di Casarsa della Delizia – Palazzo Burovich de Zmaievich sarà proposto il “concerto visivo” “Pasolini – Musica e immagine per Il Vangelo secondo Matteo”, un rappresentazione musicale-multimediale che pone al centro il film Il Vangelo secondo Matteo diretto da Pasolini nel 1964, la cui colonna sonora, componente essenziale di questo capolavoro, attinge anche alle composizioni di J.S. Bach e di W.A. Mozart interpretate dall’Ensemble Fadiesis (Glauco Bertagnin – violino, Matteo Marzaro – violino, Marco Nason – viola, Elisa Fassetta – violoncello).

A corredo visivo di questo originale spettacolo, i disegni realizzati dal Maestro Giuseppe Palumbo e commentati dalla fisarmonica di Gianni Fassetta.

Lo spettacolo abbraccia più forme espressive e artistiche, portando il mantice nei territori della grande musica classica, in un gioco di continue e sorprendenti contaminazioni.

Il concerto rientra nel progetto Pier Paolo Pasolini. Un viaggio tra purezza ed eresia e gode del sostegno di Regione Friuli Venezia Giulia, in collaborazione con Comune di Casarsa della Delizia, il patrocinio di Città di Matera e Centro Studi Pier Paolo Pasolini, in collaborazione con le associazioni Pasolini Matera, Circolo culturale Menocchio, Centro studi politici, economici e sociali Senatore Antonio Rizzatti, Istituto per gli Incontri culturali Mitteleruopei, Matè, Young for fun, Collettivo Terzo Teatro Gorizia, Accademia musicale Città di Gorizia, Polo liceale statale “Dante Alighieri” di Gorizia.

Curriculum.

Giuseppe Palumbo (Matera, 1964) ha cominciato a pubblicare fumetti nel 1986 per riviste come Frigidaire e Cyborg, sulle cui pagine crea il suo personaggio più noto, Ramarro, il primo supereroe masochista. Dal 2000 è uno dei disegnatori di Diabolik, edito da Astorina.

Ha creato graphic novel su testi di Massimo Carlotto, Giancarlo De Cataldo, Guido Piccoli. Hanno pubblicato suoi libri tanti editori italiani e stranieri tra cui Sergio Bonelli, Comma22, Mondadori Oscar Ink, Comicon e Comics&Science/CNR, Kodansha e Dargaud. Fa parte del collettivo Action30, i cui ultimi graphic essays sono “Bazar elettrico” e “Pasolini 1964”.