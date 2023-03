Pinna Sub San Vito tra i primi 50 club al mondo

SAN VITO AL T. – Top 50: Pinna Sub San Vito sempre più internazionale. A Lignano Sabbiadoro (Ud), alla tappa di Coppa del Mondo di nuoto pinnato – l’Italy Finswimming World Cup 2023 -, tenutasi dal 17 al 19 maggio al Bella Italia Village, la società di San Vito al Tagliamento ha chiuso la prova tra i primi 50 club al Mondo.

LA SQUADRA In gara c’erano gli atleti agonisti del team: Marta Pantarotto, Giulia Santeramo, Ilaria Bozzo, Sara Popaiz, Maria Benvenuto, Daria Dasca, Eros Comi, Christian Manzon, Giovanni Paolo Contaldo, Davide Bombardella e Salvatore Coppola. Ottimi – appunto – i risultati ottenuti, accompagnati dall’emozione di vedere, nel tabellone di partenza, il proprio nome accostato alla bandiera italiana. Soddisfatta la neo direttrice sportiva della squadra agonistica, Annalisa Clarot, che è riuscita a rivitalizzare gli atleti agonisti per questi importanti risultati e impegni sportivi.

AL VIA In vasca c’erano oltre 2500 atleti di circa 150 team tra Club e Nazione: dai cinesi ai colombiani, dagli egiziani ai lettoni. Spirito sportivo ma anche un messaggio di pace espresso da tutti i partecipanti verso la nazionale Ucraina, presente nonostante le evidenti difficoltà.

IN CALENDARIO La società presieduta da Franco Popaiz è già al lavoro in vista del campionato italiano estivo di categoria, a Napoli.

Permangono, invece – come sottolinea il direttivo del sodalizio – le problematiche relative alla questione della piscina per gli atleti con disabilità, in particolare per la possibilità di riattivare la convenzione fra Comune di San Vito, Asfo e Associazione La Nostra Famiglia al fine di riprendere il fondamentale servizio di avvio alle attività natatorie per persone con disabilità nella piscina riabilitativa del centro La Nostra Famiglia.