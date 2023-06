Piterpan Impatto, una serata per la promozione del dono del sangue

SAN QUIRINO – Venerdì 16 giugno, dalle 19, il parco di Villa Cattaneo a San Quirino si animerà di musica e divertimento, alleati speciali nella promozione della donazione del sangue.

La serata è organizzata dal Gruppo giovani dell’Afds, l’anima più giovane dell’Associazione donatori di sangue provinciale di Pordenone, e sarà proposta in occasione della Giornata Mondiale del Donatore che si celebrerà il 14 giugno.

L’evento gode del contributo e del patrocinio del Comune di San Quirino, nonché della collaborazione del Gruppo Alpini, della Pro loco e del gruppo comunale della Protezione civile di San Quirino.

Il divertimento sarà assicurato dall’evento “Piterpan Impatto”, una serata animata dai dj Chiarola e Thomas Menegazzi, per la prima volta in regione: insieme al gruppo giovani, faranno capire una volta più, se ce ne fosse ancora bisogno, quanto sia importante donare sangue ed emocomponenti.

«È la prima volta che la nostra associazione collabora con una radio per un evento – raccontano i promotori -. Quest’anno volevamo pensare un po’ in grande, da qui l’idea di contattare Radio Piterpan per questa serata. Ovviamente non sarà una serata di solo divertimento, allestiremo anche dei punti informativi e con l’aiuto di Radio Piterpan faremo riflettere i partecipanti sulla donazione di sangue e sull’importanza di questo gesto».

Con l’occasione, sarà svelato il vincitore del contest intitolato “Sfreccia al trasfusionale con Afds”: il concorso prevede un premio che nessuna associazione di donatori ha mai messo in palio. Chi porterà un amico non donatore e prenoterà insieme a lui una donazione, potrà concorrere a vincere due giri di pista all’autodromo nazionale di Monza, guidando una Ferrari. Il contest è partito il 1° maggio, ma si ha ancora tempo sino al 15 giugno per partecipare e andare a donare.

Sempre nel corso della serata del 16 giugno, sarà inoltre attivo un altro contest dall’impronta green nel quale, per ogni nuovo donatore che si iscriverà durante la serata, l’Afds in collaborazione con Treedom e il coordinamento nazionale Fidas acquisterà un nuovo albero da piantumare. Si potrà inoltre seguire il processo di crescita della pianta, passo a passo, a distanza.