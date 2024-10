Polcenigo, il 12 Un fiume di note Altolivenza

POLCENGO – Il Festival “Un Fiume di Note Altolivenza” ritorna a Polcenigo, dopo il successo della tappa dell’1 settembre per un appuntamento unico con il duo formato da Hannah Shilvock al clarinetto basso e Viola Lenzi al pianoforte, presso il Teatro Comunale di Polcenigo sabato 12 ottobre alle 20.45.

Il duo formatosi a Londra propone un repertorio virtuosistico e molto dinamico che esplorerà il tema dell’acqua, tra onde e corsi d’acqua evocativi di tanti luoghi del nostro pianeta.

Il programma proposto nel concerto del Festival “Un Fiume di Note Altolivenza” percorrerà il filo conduttore dell’acqua. Il brano Il Cigno di Camille di Saint-Saëns imita la grazia di un cigno che scivola sull’acqua, Some Rivers di David Bennett Thomas evoca il fluire e le variazioni di un fiume, ricreando il movimento e la serenità dell’acqua che scorre, mentre il dialogo tra i due strumenti rappresenta la fluidità e i cambiamenti di un corso d’acqua. Si prosegue con Paisaje Folklórico di Sebastián Tozzola in cui la bellezza della natura argentina è incorniciata dai fiumi Pilcomayo, Paraguay e Bermejo per concludere con Fantasy di Michele Mangani, un viaggio musicale dinamico che guida l’ascoltatore attraverso un paesaggio musicale in continua evoluzione.

BIOGRAFIE.

Hannah Shilvock.

L’inglese Hannah Shilvock, residente a Brighton, è una pluripremiata clarinettista, rinomata soprattutto per l’incredibile virtuosismo del clarinetto basso. Ha conseguito il Master in Clarinetto Basso presso il Trinity Laban Conservatoire of Music and Dance di Londra, laureandosi con lode e vincendo il premio per Musica da Camera.

È specializzata in clarinetto basso e clarinetto, ma suona anche sassofono e flauto. Dopo la laurea, Hannah ha iniziato a collaborare con gli sponsor BG France e RATstands, ed è diventata un’artista dell’associazione DEBUT Classical Horizon. Hannah ha vinto numerosi premi e riconoscimenti, tra cui il Peter Harris Prize for Performance Excellence e il John Ireland Prize. È arrivata seconda al Silverstein Global Clarinet Competition e ha ottenuto il bronzo al Tunbridge Wells International Music Competition (2020). Inoltre, lavora come arrangiatrice con l’obiettivo di ampliare il repertorio per clarinetto basso, dando concerti in duo con la pianista Viola Lenzi nel Regno Unito, Irlanda e Italia.

Viola Lenzi, nata in Italia, ha iniziato i suoi studi di pianoforte al Conservatorio “Pietro Mascagni” di Livorno, conseguendo la Laurea di Primo Livello con lode con Monica Cecchi e il Master in Pianoforte con Maurizio Baglini. Nel 2018, si trasferisce a Londra per studiare al Trinity Laban Conservatoire of Music and Dance, completando il Postgraduate Advanced Diploma con Sergio De Simone e Martino Tirimo, ricevendo il premio come Pianista Collaboratrice.

Ha partecipato a numerose masterclass tenute da pianisti di prestigio come Micha Dacic, Daniel Rivera, Sergio De Simone, Jeffrey Swann, Pascal Rogé, Martino Tirimo, Megumi Masaki, Stephan Loges e Dr. Emily Kilpatrick. Viola ha preso parte al ICA ClarinetFest (Dublino), New Lights Contemporary Festival, al London Film Festival, ha vinto l’Elizabeth Schumann Lieder Competition con la soprano Anna Marmion ed è stata menzionata nella semifinale della Soloist Competition al Trinity Laban per la sua esecuzione del Concerto per pianoforte e orchestra in La minore di Grieg. Da sempre appassionata del repertorio cameristico, Viola collabora nel duo con la clarinettista Hannah Shilvock e con la pianista Isabella Gori nel duo per pianoforte a quattro mani. Ha collaborato con il Livorno Music Festival, come maestro collaboratore per la compagnia All Aboard Opera! e ha suonato nel Regno Unito, Irlanda e Italia.

Il festival “Fiume di note Altolivenza” è promosso dal Comune di Polcenigo con il sostegno e la collaborazione di Regione FVG, Comune di Sacile, Comune di Caneva, Comune di Brugnera, Comune di Fontanafredda, Comune di Barcis, Comune di Portobuffolé, Comune di Budoia, Comune di Prata di Pordenone, Fondazione Friuli, Banca 360, Magnifica Montagna, Montagna Leader, Ecomuseo LIs Aganis, Associazione Blanc, Edison, Creativo sas di De Marchi Paolo, Expo mobili, Master Profili srl.

Tutti gli eventi del festival sono a ingresso gratuito.

Per informazioni, consultare il sito internet www.notealtolivenzafestival.it oppure scrivere a [email protected].