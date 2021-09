Porcia, incendio in una pasticceria. Intossicata una dipendente

PORCIA – Le fiamme precedute da uno scoppio. E’ accaduto quest’oggi, 20 settembre, poco prima delle 16.30 , nella Pasticceria Delizia in Via Forniz a Porcia.

Immediato l’intervento dei Vigili del fuoco di Pordenone e di un’ambulanza inviata dalla centrale operativa della Sores per soccorrere una dipendente del negozio rimasta intossicata dal fumo.

Le fiamme sono state domate e l’area delimitata. Sono in corso accertamenti da parte dei pompieri per risalire alle cause del rogo. Sul posto anche la Polizia locale di Porcia.