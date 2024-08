Porcia, pubblicato bando per lavori grande rotonda Pontebbana

PORCIA – L’Amministrazione Comunale di Porcia ha compiuto un significativo passo avanti nella riqualificazione della viabilità cittadina con la pubblicazione del bando di gara per l’affidamento dei lavori di realizzazione della unica e grande rotonda stradale sull’intersezione della SS133. Questo importante nodo viario, che collega la strada Statale Pontebbana con le vie A. Gabelli, M. Grigoletti e Brentella, è destinato a diventare un punto di riferimento per la sicurezza e l’efficienza del traffico locale. *Dopo oltre trent’anni di attesa, grazie all’impegno dell’amministrazione Sartini, il progetto esecutivo è giunto alle porte del cantiere.

Il progetto prevede la costruzione di un’unica e grande rotonda con un diametro di 50 metri con una fascia transitabile larga ben 9 metri, progettata per migliorare significativamente la sicurezza stradale in una zona da sempre considerata critica per la viabilità di un intero territorio. Dati di traffico rilevati sul posto indicano che, in un giorno medio, transitano circa 25.000 veicoli, con punte che raggiungono i 34.000 veicoli al giorno il venerdì. Questi numeri dimostrano l’importanza cruciale di una corretta progettazione dello snodo, al fine di garantire una gestione sicura ed efficiente del traffico.

Il Sindaco Marco Sartini: “consapevoli dell’importanza dell’opera, non ci siamo limitati a lavorare solo sulla superficie stradale, abbiamo voluto migliorare ed ammodernare anche le reti tecnologiche, la messa in sicurezza del canale Brentella e l’installando di un nuovo impianto di illuminazione pubblica. Questi interventi saranno eseguiti in modo coordinato per garantire la massima efficienza del cantiere e ridurre al minimo i disagi per i cittadini. L’opera, finanziata con 1,38 milioni di euro dalla Regione Friuli Venezia Giulia e con 619.389,20 euro dall’avanzo vincolato del Comune di Porcia, include anche lavori di sostituzione della rete acquedottistica, gestiti dalla società Livenza Tagliamento Acque S.p.A., per un importo di 285.000 euro”.

Questo progetto rappresenta un passo fondamentale per il miglioramento della sicurezza stradale nella nostra città,” ha dichiarato il Sindaco Marco Sartini. “La grande rotonda che stiamo per realizzare, con un diametro di ben 50 metri, offrirà molteplici benefici per la collettività. In primo luogo, la sicurezza sarà notevolmente aumentata: abbiamo fin da subito capito che, tecnicamente, una unica e grande rotonda sarà in grado di ridurre il rischio di incidenti e migliorare la sicurezza stradale per gli utenti, regolando il flusso di traffico in modo più ordinato e sicuro. Inoltre, la migliore attraversabilità dell’intersezione garantirà una fluidità del traffico che prima era impensabile, riducendo notevolmente i tempi di attesa per tutti gli utenti della strada.

Abbiamo voluto fin da subito che il progetto tenesse in considerazione anche la ciclabilità e la pedonalità su ogni ramo stradale, con l’inserimento di portali illuminati a giorno per gli attraversamenti e coordinandosi con le piste ciclabili di Pordenone. Questa corretta gestione della complessità si tradurrà in una significativa riduzione delle code, che spesso causano ritardi, disagi e stress ai cittadini. Ridurre i tempi di attesa significa anche diminuire l’inquinamento atmosferico causato dai veicoli in sosta, migliorando così la qualità dell’aria che tutti respiriamo.

Sul tema ambientale, prosegue il Sindaco Sartini, l’Amministrazione ha voluto dare un segnale concreto già nel 2023 installando una delle quattro centraline di controllo e monitoraggio della qualità dell’aria WISEAIR. Grazie a questa tecnologia, ogni cittadino può scaricare un’app sul proprio smartphone per verificare in tempo reale i dati della qualità dell’aria a Porcia. Questo strumento ci permette da allora di monitorare scientificamente la qualità dell’aria nei pressi dell’incrocio e di verificare con dati certi l’impatto positivo che la realizzazione della rotonda avrà sulla qualità dell’aria al termine dei lavori.

Dopo anni di intenso lavoro su questo progetto complicato, siamo orgogliosi di poter realizzare finalmente quella che è, per noi, è un’opera strategica fondamentale non solo per Porcia ma per un territorio molto più vasto, dimostrando che con l’impegno costante e una visione d’insieme a lungo termine è possibile realizzare progetti di grande impatto per lo sviluppo, la maggiore sicurezza ed il benessere dei cittadini.

Questa infrastruttura infatti non è solo una necessità, ma anche un simbolo del progresso e della maggiore sicurezza che vogliamo offrire alla nostra comunità. Sono certo che questa rotonda, grazie ai suoi numerosi benefici, verrà ricordata come una delle opere più importanti per il corretto sviluppo sostenibile di Porcia. ”L’inizio dei lavori dopo l’assegnazione tramite gara, che dureranno circa un anno, segnerà l’avvio di un progetto che migliorerà notevolmente la viabilità e la sicurezza della zona, facilitando il transito e riducendo i rischi di incidenti.