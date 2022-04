Porcia: VerdArte on the Air 2022

PORCIA – Si tinge d’azzurro la terza edizione della mostra en plein air ideata e curata dall’architetto Mila Marzotto che questo anno prende infatti il nome di VerdArte on the Air e interessa il borgo storico di Porcia e il Rio Bujon.

In occasione dell’inaugurazione, sabato 30 aprile 2022 alle ore 16.30, la professoressa Chiara Tavella sul ballatoio del Rio Bujon illustrerà il percorso itinerante tra le opere e le suggestioni dei luoghi. La mostra durerà fino a domenica 5 giugno e si concluderà con il finissage che avrà luogo alle 10.30 alla presenza della critica d’arte Alessandra Santin, con l’intervento musicale di Teo Fornasier.

Visto il continuo e crescente successo di pubblico e di critica, la mostra quest’anno ospita un maggior numero di artisti e vede il coinvolgimento, in veste di giovani artisti, degli alunni dell’Istituto Comprensivo di Porcia.

Le opere, installate anche in nuovi spazi del territorio purliliese, creano un itinerario artistico, suggestivo e poetico in un dialogo di reciproca valorizzazione, infatti Io scopo di VerdArte è che il visitatore possa interagire con le opere e i luoghi che le accolgono.

Questo è anche il senso della seconda edizione del concorso fotografico abbinato all’esposizione e non è un caso che uno dei confini del percorso della mostra sia tracciato dal gigantesco tulipifero, 31 metri di altezza e quasi 500 cm di circonferenza, che per dimensioni e pregio paesaggistico, è considerato albero monumentale.

È importante ricordare che il successo di questa mostra en plein air fa sì che il territorio di Porcia ne dia l’avvio, ma che poi la stessa diventi mostra itinerante e si “impossessi” e catturi il fascino di altri luoghi come è successo nel 2021 a Roveredo in Piano (Pn), Campone (Pn) e Ariis di Rivignano Teor (Ud).

VerdArte on the Air è realizzata con il patrocinio del Comune di Porcia, la collaborazione di Proloco Pro Porcia, Fondazione Giovanni Santin, GrabGruop e il sostegno di numerosi partner privati.

Per tutta la durata di VerdArte on the Air saranno effettuate visite guidate.

Franca Benvenuti