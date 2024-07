Pravisdomini: nuovo servizio di vendita ambulante per la cittadinanza

PRAVISDOMINI – Grazie alla proficua collaborazione tra il Comune di Pravisdomini e Confcommercio ASCOM Pordenone, a partire da venerdì 26 luglio, un nuovo servizio di vendita ambulante della Latteria Val Brunella è stato attivato.

L’iniziativa, che rientra nel più ampio progetto dei Distretti del Commercio, in particolare del distretto Sile Meduna, mira a colmare la mancanza di punti vendita sul territorio e a offrire un servizio di prossimità ai cittadini.

Un servizio accessibile a tutti

L’ambulante sarà presente i venerdì mattina a partire dalle ore 9:00 davanti alla chiesa, garantendo un punto di riferimento facilmente raggiungibile per tutti i residenti. La proposta commerciale, per adesso, include una vasta gamma di formaggi artigianali, latticini e burro provenienti da Tarzo, un borgo delle Prealpi Trevigiane, per soddisfare le esigenze quotidiane delle famiglie.

Attenzione alle categorie più fragili

A breve si conta di coinvolgere un altro venditore ambulante di generi alimentari vari che potrebbe essere presente il giovedì, e, che si è detto disponibile ad offrire un servizio a domicilio dedicato alle categorie più bisognose, come gli anziani o le persone con difficoltà di mobilità. Questa ulteriore iniziativa testimonia l’impegno del Comune e di Confcommercio ASCOM Pordenone nel garantire un accesso agevole ai beni di prima necessità per tutti i cittadini.

Un passo importante per la vitalità del territorio

“Siamo felici di attivare questo nuovo servizio che rappresenta un passo importante per la vitalità del nostro territorio”, ha dichiarato l’assessora al commercio di Pravisdomini Irene Bottos. “Grazie alla collaborazione con Confcommercio ASCOM Pordenone, siamo in grado di offrire ai nostri cittadini un servizio di prossimità utile e di qualità, con particolare attenzione alle categorie più fragili”.

“Questa iniziativa si inserisce nel più ampio progetto dei Distretti del Commercio, che ha l’obiettivo di valorizzare e sostenere il tessuto commerciale locale”, ha aggiunto il Presidente del mandamento di Azzano Decimo, Federico Mariutti. “Siamo convinti che il nuovo servizio di vendita ambulante contribuirà a rafforzare la coesione sociale e a rendere Pravisdomini un luogo più vivibile”.

Un invito alla cittadinanza

L’Amministrazione Comunale e Confcommercio ASCOM Pordenone invitano tutta la cittadinanza a usufruire del nuovo servizio di vendita ambulante, sostenendo così il commercio locale e contribuendo alla vitalità del territorio.