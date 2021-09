Premio internazionale poesia “R.Appi”, serata finale

CORDENONS – Poesie protagoniste a Cordenons con l’11^ edizione del premio internazionale di poesia “Renato Appi” organizzato dal Comune di Cordenons in collaborazione con il Gruppo Cordenonese del Ciavedal. Mercoledì 8 settembre alle 20.30 nella sala consiliare del centro culturale Aldo Moro si terrà l’appuntamento finale con la proclamazione dei vincitori.

La serata con l’ospite Franco Giordani

A fare da prestigiosa cornice alle poesie, ospite d’onore della serata finale del premio Appi sarà Franco Giordani, cantautore e polistrumentista friulano. Sulla breccia da oltre un quarto di secolo, ha iniziato a frequentare il palco come frontman delle cover band friulane Klautans, Top Secret, Lollipop e Bottle of Smoke.

Nel 2004 è iniziata una lunga collaborazione con Luigi Maieron con il quale ha partecipato a diversi spettacoli: “I turcs tal Friul” di P.P. Pasolini e “Tre uomini di parola” con Mauro Corona e Toni Capuozzo. Ha partecipato come finalista a diverse edizioni dei principali Festival del Friuli Venezia Giulia, vincendo il Festival della Canzone del Friuli Venezia Giulia come cantante ed autore (edizioni 2016 – 2018) coi brani “A no reste plui nuie” e “E tu”. Ha vinto il Premio “La canzone dialettale del Triveneto” (edizione 2018).

Nel 2015 è stato pubblicato il suo primo CD “Incuintretimp”, edito da Nota Music, inserito tra i finalisti della Targa Tenco. Nel settembre 2017 è stato pubblicato Truòisparis, album interamente dedicato alla Valcellina, cantato in cinque diverse varianti dialettali della lingua friulana.

Alla fine del 2019 è stata pubblicata per la collana “I quaderni del Menocchio” la raccolta di racconti “Il profumo della brina”, contenente una prefazione di Mauro Corona.

Nella serata di Cordenons presenterà “Poesie in musica”, brani poetici musicati dallo stesso Giordani.

L’antologia

La serata di premiazione sarà anche occasione per presentare e distribuire l’Antologia dell’11^ edizione del premio Appi: si tratta della raccolta delle poesie che hanno caratterizzato questa edizione del premio. Oltre alle prime classificate, c’è un componimento per ogni autore partecipante.

Tra questi, sono presenti anche le tre poesie provenienti da altrettante scuole: la scuola dell’infanzia “Grazia Deledda” di Bologna, la scuola secondaria di primo grado Leonardo da Vinci di Cordenons e l’istituto comprensivo di Nereto – Sant’Omero – Torano Nuovo.

Le opere e i partecipanti

Alla scadenza dei termini di presentazione (30 marzo 2021), al Premio Internazionale di Poesia “Renato Appi” sono pervenuti 192 lavori per 82 autori. Sono altresì pervenuti 3 lavori per 3 scuole, rispettivamente una dell’Infanzia e due Secondarie di 1° grado.

La maggioranza delle poesie proviene dal Friuli Venezia Giulia, ma non mancano componimenti dall’Italia e dal mondo: dall’Argentina, dal Canada e dalla Francia. Inoltre, ci sono poeti da Siracusa, Reggio Emilia, dal Veneto, da Bolzano, dalle province di Prato, Napoli, Milano e Savona. Di particolare interesse la partecipazione di giovani poeti: sono una dozzina gli under 30.