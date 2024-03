Rotary Club provincia, concluso il Ryla Junior 2024

POLCENIGO – Cosa accomuna 18 ragazzi e la leadership? Probabilmente nulla fino a giovedì scorso.

Da venerdì 15 marzo a domenica 17 marzo infatti si è tenuto il RYLA Junior 2024 organizzato dai cinque Rotary Club della Provincia di Pordenone.

La splendida cittadina di Polcenigo ha accolto giovani provenienti dalla nostra provincia e non solo che hanno voluto mettersi in gioco e scoprire da sé cosa significhi partecipare ad una esperienza come il RYLA.

Durante le tre giornate i ragazzi hanno avuto modo di toccare con mano diversi temi che oggi hanno una rilevanza e un impatto notevole per la loro generazione che portavano avanti un filo conduttore: l’essere attivi per il futuro.

Si è tratto il tema del Self Empowerment e della Leadership Gentile grazie alla Dott.ssa Ilaria Raffin, l’Intelligenza Artificiale grazie al Dott. Angelo Montanari, la sostenibilità ambientale grazie alla Dott.ssa Monica Cairoli e il mondo del sociale come opportunità per i giovani grazie al Dott. Stefano Mantovani.

A questi quattro incontri si sono unite anche due visite per vedere con i propri occhi due realtà imprenditoriali del nostro territorio legare all’innovazione e alla sostenibilità: la Cantina dei Principi di Porcia e l’azienda Cozzarin Legnami.

I ragazzi però, divisi in vari gruppi, sono stati chiamati in prima persona a elaborare un’idea di progetto che riprendesse una della quattro tematiche tratte durante le giornate trascorso e che hanno presentato domenica, alla presenza del Governatore del Distretto Rotary International 2060 Anna Favero.

L’entusiasmo e l’energia dei ragazzi ha dimostrato ancora una volta come per il Rotary International i giovani siano una risorsa su cui puntare e credere per creare leader e cittadini del futuro responsabili e attivi per la comunità e l’ambiente in cui vivono.