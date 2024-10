Scopri il futuro della mobilità aziendale con Peressini

CASTELLO DI AVIANO – Peressini, in collaborazione con Upper Rent, è onorata di annunciare un evento esclusivo dedicato al futuro della mobilità aziendale: il Volkswagen Business Day.

Giovedì 10 ottobre, a partire dalle 17:30, presso Villa Policreti a Castello di Aviano, si terrà il Volkswagen Business Day, un evento esclusivo dedicato a tutte le aziende ed imprenditori del territorio.

Il programma prevede diversi appuntamenti:

• Test Drive Esclusivi: I partecipanti avranno la possibilità di salire a bordo, su un percorso stradale studiato dai nostri driver, per vivere un’esperienza di guida in prima persona, testando la tecnologia unita al comfort dei modelli iconici Volkswagen.

• Soluzioni su Misura: Saranno presentate informazioni dettagliate su come il Noleggio a Lungo Termine possa semplificare la gestione delle flotte aziendali, rendendole più efficienti e convenienti.

• Networking: L’evento offrirà la possibilità di connettersi con altre imprese locali, promuovendo sinergie, nuove collaborazioni e scambi di idee innovative.

Un produttivo confronto con l’imprenditoria del territorio su aspetti strategici per lo sviluppo del business in un futuro sempre più orientato a premiare aziende sostenibili ed efficienti.

Evento ad ingresso libero su prenotazione, per informazioni 0434562615 o [email protected].